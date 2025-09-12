مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

حرصت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، على توديع خطيبها الراحل عمرو ستين برسالة مؤثرة، عقب رحيله المفاجئ وتشييع جثمانه أول أمس الأربعاء، في جنازة خيّمت عليها مشاعر الحزن والأسى بين عائلته وأصدقائه، بينما غاب نجوم الوسط الفني عن المشهد.



ونشرت مريم صورة لخطيبها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام، وعلّقت بكلمات حزينة جاء فيها:«ادعوا لحبيبي بالرحمة.. أخدتك تزور غرفة بابا، ومكنتش أعرف أني بعرفك عليه، بابا هيهتم بيك كويس يا حبيبي، وأنا مستحيل أتوقف عن حبك».



أعلنت المطربة الشابة مريم عامر منيب عن موعد ومكان عزاء خطيبها المطرب الراحل عمرو ستين ، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت مريم عبر «إنستجرام»: «سوف يُقام عزاء المغفور له عمرو ممدوح ستين، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر، بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة المغرب».