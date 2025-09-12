والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

صدمت وفاة المطرب الشاب "عمرو ستين" الفنانة مريم عامر منيب، والتي أعلنت خطوبتهما في 2021، حيث نعته بكلام حزين و كتبت "كل حاجة في حياتي راحت "

لم تكن المرة الأولى التي تفقد فيها مريم شخص عزيز عليها، حيث فقدت والدها، وهى في سن الـ 12 من عمرها، واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات يتكرر ألأمر بفقد خطيبها وحب حياتها.

و عمرو ستين، وهو فنان شاب، كان يحاول أن يشق طريقه في عالم الفن، وكانت لديه موهبة وطاقة، لكنه للأسف، رحل بسرعة قبل أن يحقق أحلامه.

وقدم عمرو ستين أولى أغنيات ألبومه الأول "مسافر"، وهو الألبوم الذي سيطرح في الأسواق خلال أسبوعين.

الأغنية تحمل اسم "أجمل حاجة"، وتم تصويرها في لبنان على طريقة الفيديو كليب.

الكليب الذي أخرجه محمد جمعة حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة على “يوتيوب” في أقل من 3 أيام، وهو رقم كبير، خاصة أنه الظهور الفني الأول للمطرب الصاعد.

https://www.youtube.com/shorts/ndaPaaW1sLo