خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

الموت يصدم مريم عامر منيب
الموت يصدم مريم عامر منيب
كريم ناصر

صدمت وفاة المطرب الشاب "عمرو ستين" الفنانة مريم عامر منيب، والتي أعلنت خطوبتهما في 2021، حيث نعته بكلام حزين و كتبت "كل حاجة في حياتي راحت "

لم تكن المرة الأولى التي تفقد فيها مريم شخص عزيز عليها، حيث فقدت والدها، وهى في سن الـ 12 من عمرها، واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات يتكرر ألأمر بفقد خطيبها وحب حياتها.

و عمرو ستين، وهو فنان شاب، كان يحاول أن يشق طريقه في عالم الفن، وكانت لديه موهبة وطاقة، لكنه للأسف، رحل بسرعة قبل أن يحقق أحلامه.

وقدم عمرو ستين أولى أغنيات ألبومه الأول "مسافر"، وهو الألبوم الذي سيطرح في الأسواق خلال أسبوعين.

الأغنية تحمل اسم "أجمل حاجة"، وتم تصويرها في لبنان على طريقة الفيديو كليب.

الكليب الذي أخرجه محمد جمعة حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة على “يوتيوب” في أقل من 3 أيام، وهو رقم كبير، خاصة أنه الظهور الفني الأول للمطرب الصاعد.

https://www.youtube.com/shorts/ndaPaaW1sLo
إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

محافظ الشرقية

شئون البيئة بالشرقية تستوفي اشتراطات الموافقة على إنشاء شبكات المحمول

خلال اللقاء

بنصف مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع خامات صناعة الملابس

نائب محافظ الأقصر يشارك فى أفتتاح مؤتمر الأطباء "درع أمان يحميها من الختان" بالتعاون مع الطفولة والأمومة واليونيسيف

نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مؤتمر الأطباء "درع أمان يحميها من الختان"

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

