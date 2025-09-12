نجم الزمالك السابق: كفايه كده علي الخطيب وما فعله حسام غالي عيب

قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، هو الأصح.

وأضاف طارق يحيى عبر قناة «إم بي سي مصر": “الأهلي كبير وجماهيره كبيرة وضغوطاته كبيرة. محمود الخطيب أنا شايف إنه اتخذ القرار الصحيح، وميدخلش الانتخابات أو يعتذر”.

وتابع: “لكن توقيته كان لازم يتأخر شوية، رأيي الخطيب كفاية كدة”.

وأكمل: “قصة حسام غالي عيب انه يطلع ويتكلم عن مجلس الإدارة، في فجوة كبيرة ما بينهم زي ما اتقال”.

وتابع: “متطلبات الأهلي كبيرة والراجل الخطيب تعب 8 سنين في الأهلي أول مرة أشوف الخطيب منفعل كدة، والراجل مضغوط وعلى حساب صحته، عمل إنجازات، نقل الأهلي نقلة كبيرة، ولابد أن يخرج من الباب الكبير”.

