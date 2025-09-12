مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة عن قائمة ياسين منصور بعد اعتذار الخطيب

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن ملامح قائمة رجل الأعمال، ياسين منصور، بعد نية الأخير الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة.

يأتي هذا في أعقاب اتخاذ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرارًا بعدم الاستمرار في منصبه كرئيس للنادي الأهلي.

وأوضح مهيب عبدالهادي عبر قناة “إم بي سي مصر 1”، أن الجمعية العمومية في النادي الأهلي، تؤيد فكرة خلافة ياسين منصور للخطيب في رئاسة النادي.

وأكد أن ياسين منصور بدأ بالفعل في التجهيز لقائمته، قبل دخول الانتخابات المقبلة في النادي الأهلي، ومن المحتمل تواجد خالد الدرندلي كنائب للرئيس مع احتمالية تواجد سيد عبدالحفيظ في مجلس الإدارة وحسام غالي ومحمد مرجان.