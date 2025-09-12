قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
رياضة

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

حسن حمدي ومحمود الخطيب
حسن حمدي ومحمود الخطيب
عبدالله هشام

تعقد لجنة الحكماء بالنادي الأهلي بقيادة حسن حمدي وحسن مصطفى ومصطفى عبده وبعض أساطير الأهلي اجتماعا مع محمود الخطيب لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتذاره عن خوض الانتخابات.

جاء اليوم الأخير لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي  عاصفا بعد ان تقدم بإعتذار عن الإستمرار في مهمته بسبب الضغوط الصحية .


وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الخطيب حضر للنادي مبكرا وظهر بشكل غاضب بعد تصريحات حسام غالي عضو مجلس الإدارة .

واضاف أن الخطيب قاد إجتماعاً للجنة التخطيط ثم عقد إجتماعاً مع فريق الكرة .

وأوضح أن الخطيب جهز بيان اعتذار وأطلع عليه شخصين فقط وهما جمال جبر مدير إدارة الإعلام وكذلك الدكتور سعد شلبي المدير التنفذي وطلب من الأخير ان يخطر به اعضاء المجلس بعد مغادرته.


وقال الخطيب في رسالة تركها لأعضاء مجلسه مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي:"أود أن أُعبّر عن خالص شكري وامتناني لكل فرد منكم على ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهي إنجازات لم تكن يومًا نتيجة جهد فرد، بل ثمرة عمل جماعي وتعاون صادق بين جميع أعضاء المجلس، هدفه الأسمى كان – وسيظل – خدمة النادي الأهلي وجماهيره العظيمة،لقد تحدثت معكم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأبلغتكم برغبتي في الابتعاد عن الضغوط، نتيجة حالتي الصحية التي أواجهها، والتي تستلزم الراحة التامة والابتعاد عن الأجواء المليئة بالتوتر والضغط، حفاظًا على استقرار حالتي واستكمال رحلة العلاج في الخارج".

موعد الانتخابات 


وأضاف:"قررت أن أبلغكم بقراري هذا قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، حتى تكون هناك فرصة كاملة لأي من الزملاء أو الأعضاء الراغبين في الترشح للاستعداد لخوض هذه المعركة الانتخابية من أجل خدمة نادينا الحبيب، أثق تمامًا في قدراتكم وخبراتكم، وأعلم أنكم، سواء كنت حاضرًا أو في راحة، قادرون على تحمّل المسؤولية وحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص، كما عهدناكم دائمًا".

وأوضح:"أناشد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالوقوف خلف النادي، سواء من خلال دعمهم المتواصل لمسيرته، أو بالحضور والمشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية يوم 19، وكذلك في الانتخابات المقبلة، بما يضمن استقرار الأهلي واستمرار مسيرته الناجحة، داعيًا الله أن يوفق النادي الأهلي دائمًا لما فيه الخير، وأن يحفظه كيانًا شامخًا يليق بتاريخه وجماهيره ومكانته".

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

