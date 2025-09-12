حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تعقد لجنة الحكماء بالنادي الأهلي بقيادة حسن حمدي وحسن مصطفى ومصطفى عبده وبعض أساطير الأهلي اجتماعا مع محمود الخطيب لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتذاره عن خوض الانتخابات.

جاء اليوم الأخير لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عاصفا بعد ان تقدم بإعتذار عن الإستمرار في مهمته بسبب الضغوط الصحية .



وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الخطيب حضر للنادي مبكرا وظهر بشكل غاضب بعد تصريحات حسام غالي عضو مجلس الإدارة .

واضاف أن الخطيب قاد إجتماعاً للجنة التخطيط ثم عقد إجتماعاً مع فريق الكرة .

وأوضح أن الخطيب جهز بيان اعتذار وأطلع عليه شخصين فقط وهما جمال جبر مدير إدارة الإعلام وكذلك الدكتور سعد شلبي المدير التنفذي وطلب من الأخير ان يخطر به اعضاء المجلس بعد مغادرته.



وقال الخطيب في رسالة تركها لأعضاء مجلسه مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي:"أود أن أُعبّر عن خالص شكري وامتناني لكل فرد منكم على ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهي إنجازات لم تكن يومًا نتيجة جهد فرد، بل ثمرة عمل جماعي وتعاون صادق بين جميع أعضاء المجلس، هدفه الأسمى كان – وسيظل – خدمة النادي الأهلي وجماهيره العظيمة،لقد تحدثت معكم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأبلغتكم برغبتي في الابتعاد عن الضغوط، نتيجة حالتي الصحية التي أواجهها، والتي تستلزم الراحة التامة والابتعاد عن الأجواء المليئة بالتوتر والضغط، حفاظًا على استقرار حالتي واستكمال رحلة العلاج في الخارج".

موعد الانتخابات



وأضاف:"قررت أن أبلغكم بقراري هذا قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، حتى تكون هناك فرصة كاملة لأي من الزملاء أو الأعضاء الراغبين في الترشح للاستعداد لخوض هذه المعركة الانتخابية من أجل خدمة نادينا الحبيب، أثق تمامًا في قدراتكم وخبراتكم، وأعلم أنكم، سواء كنت حاضرًا أو في راحة، قادرون على تحمّل المسؤولية وحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص، كما عهدناكم دائمًا".

وأوضح:"أناشد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالوقوف خلف النادي، سواء من خلال دعمهم المتواصل لمسيرته، أو بالحضور والمشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية يوم 19، وكذلك في الانتخابات المقبلة، بما يضمن استقرار الأهلي واستمرار مسيرته الناجحة، داعيًا الله أن يوفق النادي الأهلي دائمًا لما فيه الخير، وأن يحفظه كيانًا شامخًا يليق بتاريخه وجماهيره ومكانته".