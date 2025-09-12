قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الأداء المالى والإداري لاستاد القاهرة
الصحة تكشف دواعي الولادة القيصرية المبررة طبيا
التخطيط والبنك الدولي يبحثان تمويل سياسات التنمية ومراجعة المالية العامة
وفد البنك الدولي يناقش مستجدات ملفات التعاون المشتركة مع مصر
مصادر تكشف لـ صدى البلد كواليس ما قبل قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي
تحرك جديد في سعر الذهب اليوم 12-9-2025
وظائف خالية في بنك مصر قدم الآن
الإمارات: أمن قطر جزء لا يتجزأ من استقرار دول التعاون الخليجي
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
رياضة

مصادر تكشف لـ صدى البلد كواليس ما قبل قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي

عبدالله هشام

أكدت مصادر مقربة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ان الخطيب متمسك بالقرار الذي اعلنه بعدم خوض انتخابات النادي الاهلي في الفترة المقبلة .

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الخطيب اتخذ هذا القرار منذ فترة طويلة ولكنه فضل ترتيب البيت من الداخل علي كافة الاصعدة سواء ادارية او اجتماعية او فيما يتعلق بالفريق الاول .


واوضحت المصادر أن الايام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة من الخطيب مع كافة المسؤولين بالأهلي لإنهاء كافة الملفات في لأسرع وقت قبل الإعلان عن القرار.

وكان محمود الخطيب قد أبلغ مجلس ادارة النادي الاهلي بعدم خوض انتخابات النادي المقبلة بسبب حالته الصحية ونصيحة الأطباء له بالحصول علي راحة واستكمال برنامجه العلاجي الخارج .

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.

مستقبل رئيس النادي الأهلي

 

المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ الأهلي، إذ يحتاج النادي إلى قيادة قوية تستكمل مسيرة الإنجازات وتحافظ على مكانته المحلية والقارية. ومع الأسماء المطروحة.

الخطيب الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي رئيس الأهلي

