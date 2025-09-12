مصادر تكشف لـ صدى البلد كواليس ما قبل قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي

أكدت مصادر مقربة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ان الخطيب متمسك بالقرار الذي اعلنه بعدم خوض انتخابات النادي الاهلي في الفترة المقبلة .

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الخطيب اتخذ هذا القرار منذ فترة طويلة ولكنه فضل ترتيب البيت من الداخل علي كافة الاصعدة سواء ادارية او اجتماعية او فيما يتعلق بالفريق الاول .



واوضحت المصادر أن الايام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة من الخطيب مع كافة المسؤولين بالأهلي لإنهاء كافة الملفات في لأسرع وقت قبل الإعلان عن القرار.

وكان محمود الخطيب قد أبلغ مجلس ادارة النادي الاهلي بعدم خوض انتخابات النادي المقبلة بسبب حالته الصحية ونصيحة الأطباء له بالحصول علي راحة واستكمال برنامجه العلاجي الخارج .



مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.

مستقبل رئيس النادي الأهلي





المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ الأهلي، إذ يحتاج النادي إلى قيادة قوية تستكمل مسيرة الإنجازات وتحافظ على مكانته المحلية والقارية. ومع الأسماء المطروحة.