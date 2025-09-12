تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت فى الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026



و جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي على النحو التالي



حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار

خط الهجوم : احمد ياسر ريان



ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، أسامة فيصل، احمد امين اوفا، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم،

احمد متعب