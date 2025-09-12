قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كبير.. سلامة داود: 15 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بجامعة الأزهر في يوم
جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن مدة غياب مرموش
بيان رسمي.. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
ترامب يرفع سقف التحذير: صبري على بوتين ينفد وعقوبات وشيكة
أخبار التكنولوجيا | 6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
رياضة

أحمد ناجي يوجه رسالة قوية للخطيب بعد قراره بعدم خوض انتخابات الأهلي

احمد ناجي
احمد ناجي
يمنى عبد الظاهر

وجه أحمد ناجي حارس الأهلي السابق رسالة مؤثرة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بعد قراره عدم خوض انتخابات النادي المقبلة.

وقام محمود الخطيب بإبلاغ أعضاء المجلس في بيان مساء أمس الخميس بقراره الخاص بعدم خوض الانتخابات المقبلة والاكتفاء بما قدمه.

وفي هذا السياق كتب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “أخى الحبيب حينما قررت اعتزال مهنة التدريب أبلغتك، ولكنك كلفتني بالإشراف على مدربي وحراس القطاع وقد كان”.

وتابع: "مع العلم حينما قررت ذلك أعلم أن هناك مواهب وكوادر تستطيع أن تحل محلي، أما وأن تبلغنا بأنك لن تترشح للانتخابات الجديدة فهذا لم يكن في الحسبان".

وأضاف: “ما زال نادينا في حاجة إليك لاستكمال أحلامنا من خلالك، عزيزي الأخ والحبيب علمتنا الجلد والمثابرة والسعي وراء كل ما هو يمكننا من رفعة كيان نادينا العظيم”.

وأكمل: “أعلم معاناتك ولكن كيف نفكر في أنفسنا ونحن وهبناها لرفعة الكيان؟. أخى الحبيب سننتظرك تعطينا التعليمات كما هو دارج دائما، نحبك كثيرًا”.

أحمد ناجي محمود الخطيب رئيس النادي منتخب مصر انتخابات النادي أعضاء المجلس

