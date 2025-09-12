أحمد ناجي يوجه رسالة قوية للخطيب بعد قراره بعدم خوض انتخابات الأهلي

وجه أحمد ناجي حارس الأهلي السابق رسالة مؤثرة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بعد قراره عدم خوض انتخابات النادي المقبلة.

وقام محمود الخطيب بإبلاغ أعضاء المجلس في بيان مساء أمس الخميس بقراره الخاص بعدم خوض الانتخابات المقبلة والاكتفاء بما قدمه.

وفي هذا السياق كتب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “أخى الحبيب حينما قررت اعتزال مهنة التدريب أبلغتك، ولكنك كلفتني بالإشراف على مدربي وحراس القطاع وقد كان”.

وتابع: "مع العلم حينما قررت ذلك أعلم أن هناك مواهب وكوادر تستطيع أن تحل محلي، أما وأن تبلغنا بأنك لن تترشح للانتخابات الجديدة فهذا لم يكن في الحسبان".

وأضاف: “ما زال نادينا في حاجة إليك لاستكمال أحلامنا من خلالك، عزيزي الأخ والحبيب علمتنا الجلد والمثابرة والسعي وراء كل ما هو يمكننا من رفعة كيان نادينا العظيم”.

وأكمل: “أعلم معاناتك ولكن كيف نفكر في أنفسنا ونحن وهبناها لرفعة الكيان؟. أخى الحبيب سننتظرك تعطينا التعليمات كما هو دارج دائما، نحبك كثيرًا”.