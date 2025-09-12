قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيان رسمي.. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي

عبدالله هشام

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيان للجمعية العمومية وجماهير المارد الأحمر على خلفية اتخاذه قرار بعدم الترشح خلال الدورة المقبلة من انتخابات النادي.

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالي : زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ ثماني سنوات وتعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقي الأهلي على القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وخدمات أعضائه.

وأضاف بيان رئيس النادي : وعلى مدار دورتين انتخابيتين تشرفت برئاسة مجلس إدارة النادي وبالعمل معكم مع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية فكان كل بناء أو تطوير أو انجاز أو بطولة في كل الألعاب هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيا وعالميا فلكم كل الشكر

وأوضح: وكما تعلمون فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالا لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة مباشرة العمل اليومي والتزاما بالمسءولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتقديرا لثقة وطموحات جماهيره.

وأكمل : واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لـتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط .

وواصل :ومع اقتراب الدعوة لانتحابات مجلس إدارة النادي في أقل من شهرين أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الأن واضعا كامل ثقتي في كفاءاكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشارك بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد

وأردف: وفي النهاية أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة 19 سبتمبر للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

واختتم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانه قائلا : أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة  ويبقي النادي الأهلي دائما شرفا لكل منتم إلة ومصدرا للفخر والرياضة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي الخطيب

