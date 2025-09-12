قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
إسلام مقلد

أحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، زلزالًا داخل الوسط الرياضي بإعلانه الرسمي عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، بعد ثماني سنوات قضاها على كرسي القيادة، شهد خلالها النادي طفرة هائلة على مختلف المستويات، وحصد خلالها الفريق الأول وجميع الألعاب بطولات محلية وقارية ودولية.

بيان الخطيب: رحلة ثماني سنوات من العمل والإنجاز

الخطيب وجه رسالة مؤثرة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، أكد فيها أن ما تحقق من إنجازات كان نتاج عمل جماعي ورؤية واضحة لإبقاء الأهلي على القمة، محليًا وإفريقيًا وعالميًا.

وأوضح أنه حاول أكثر من مرة الابتعاد التزامًا بتعليمات الأطباء، لكن الأحداث المتلاحقة كانت تدفعه دائمًا إلى العودة لمباشرة مهامه احترامًا لثقة أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي.

ردود فعل الوسط الرياضي

قرار الخطيب فاجأ الجميع، حتى داخل مجلس الإدارة نفسه، فقد أكد علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، أن بيبو يسعى فقط للراحة بعد رحلة مليئة بالتحديات، متمنيًا ألا يؤثر رحيله على مشاهد الوئام بين الأهلي والإسماعيلي التي بدأت تعود في الفترة الأخيرة.

حصاد الأهلي في عهد الخطيب

خلال دورتين انتخابيتين منذ عام 2017، قاد الخطيب الأهلي لتحقيق إنجازات لافتة:

  • الدوري الممتاز: 6 ألقاب (2018، 2019، 2020، 2023، 2024، 2025).
  • كأس مصر: 3 مرات.
  • السوبر المحلي: 6 مرات.
  • دوري أبطال إفريقيا: 4 ألقاب.
  • السوبر الإفريقي: مرتين.
  • كأس العالم للأندية: 3 ميداليات برونزية.
  • المشاركة في بطولات آسيوية وإفريقية ومحيطية خاصة.

مفاجأة غير متوقعة داخل المجلس

المصادر داخل القلعة الحمراء كشفت أن الخطيب اتخذ قراره في سرية تامة، ولم يخطر أحدًا به إلا قبل اجتماع مجلس الإدارة مساء الخميس، حيث فاجأ الجميع بخطاب رسمي يعلن فيه اعتذاره عن خوض الانتخابات وإعفاءه من إدارة شؤون النادي خلال الأسابيع المقبلة.

كما أرسل نسخة من الخطاب إلى مدير المركز الإعلامي وأحد مسؤولي قناة الأهلي، لكنهما رفضا إذاعته عبر المنصات الرسمية، إلا أن الخطيب أصر على موقفه.

السبب الحقيقي وراء الاعتذار

الخطيب أرجع قراره إلى الضغوط الصحية التي عانى منها مؤخرًا، والتي أجبرته على السفر للخارج لإجراء فحوصات طبية، بجانب الضغوط النفسية والإدارية التي رآها سببًا كافيًا لاتخاذ قرار الابتعاد.

الظهور الأخير والاختفاء المفاجئ

الخطيب حرص على حضور مران الأهلي أمس الخميس، وألقى كلمة مؤثرة على اللاعبين قبل التوجه لاجتماع المجلس. لكنه غادر الاجتماع قبل نهايته، بعد أن التقط صورة جماعية مع الأعضاء، ثم اختفى تمامًا وأغلق هواتفه، رافضًا التواصل مع أي مسؤول بالنادي.

محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي انتخابات القلعة الحمراء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

