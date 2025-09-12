قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية

محمود الخطيب
محمود الخطيب
إسلام مقلد

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عزوفه عن الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لتسدل بذلك حقبة تاريخية بدأت منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يوم 30 نوفمبر 2017، واستمرت لدورتين متتاليتين، شهدت خلالها خزائن النادي امتلاءً بالبطولات على مختلف الأصعدة.

إنجازات محلية متواصلة

نجح الأهلي في عهد الخطيب في فرض هيمنته على البطولات المحلية، حيث توج الفريق ببطولة الدوري الممتاز 6 مرات، بدأت بموسم 2017-2018، ثم 2018-2019، و2019-2020، قبل أن يخسر اللقب في موسمي 2021 و2022، ليعود بقوة ويسيطر مجددًا في مواسم 2022-2023، 2023-2024، وأخيرًا 2024-2025.

كما رفع الأهلي كأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المحلي 6 مرات، لتظل البطولات المحلية ركيزة أساسية في إنجازات مجلس الخطيب.

تفوق قاري بأقدام الأبطال

على الصعيد الإفريقي، حقق الأهلي دوري أبطال أفريقيا 4 مرات في عهد الخطيب، ليعزز مكانته كأكثر أندية القارة تتويجًا باللقب، كما أحرز الفريق لقب السوبر الإفريقي مرتين، مؤكداً حضوره الدائم على منصات التتويج القارية.

مجد عالمي رغم المنافسة الصعبة

وعلى المستوى الدولي، واصل الأهلي كتابة التاريخ بحصد 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، ليظل اسم النادي حاضرًا بين كبار أندية العالم، وهو إنجاز يضاف إلى سجل القلعة الحمراء في عهد الخطيب.

مرحلة جديدة بعد حقبة تاريخية

رحيل الخطيب عن المشهد الانتخابي يمثل نهاية لمرحلة ذهبية، نجح خلالها في إعادة الأهلي إلى موقعه الطبيعي كزعيم للكرة المصرية والإفريقية، وكمنافس قوي على الساحة العالمية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، ينتظر جمهور الأهلي ملامح الإدارة الجديدة التي ستكمل الطريق على أرضية صلبة من البطولات والإنجازات.

