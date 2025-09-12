قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
رياضة

البنك الأهلي يحقق أول انتصار في الدوري بثلاثية في شباك بتروجت

البنك الأهلى وبتروجت
البنك الأهلى وبتروجت
حمزة شعيب


حقق فريق البنك الأهلي فوزه الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما تفوق على بتروجت بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.


أهداف المباراة
سجل مصطفى الزناري الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 56.
وعزز أحمد أمين "قفة" التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 79.
واختتم محمود عماد ثلاثية الفريق في الدقيقة 84.


مجريات اللقاء
شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة كبيرة على المرميين.

 وفي الشوط الثاني، فرض البنك الأهلي سيطرته الكاملة، ونجح لاعبوه في تسجيل ثلاثة أهداف حسمت اللقاء لصالحهم.
وتُعد المباراة الأولى للمدرب أيمن الرمادي مع البنك الأهلي، بعد توليه المهمة خلفًا لطارق مصطفى الذي رحل بالتراضي بسبب تراجع النتائج.


ترتيب الفريقين
بتروجت تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الرابع.
البنك الأهلي رفع رصيده إلى 7 نقاط ليقفز إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.



تشكيل بتروجت

 (المدرب السيد عيد):
حراسة المرمى: عمر صلاح
الدفاع: توفيق محمد – إسلام عبدالله – هادي رياض – أحمد غنيم
الوسط: محمد علي عثمان – أدهم حامد – مصطفى جابر الجمل
الهجوم: بدر موسى – أحمد بحبح – عمر رضا


تشكيل البنك الأهلي (أيمن الرمادي):


حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
الدفاع: عمرو الجزار – مصطفى الزناري – هشام صلاح – إسحاقو يعقوبو
الوسط: محمد فتحي – أحمد النادري – محمد إبراهيم – مصطفى شلبي – سيد نيمار
الهجوم: أحمد ياسر ريان

البنك الأهلي بتروجت الدوري المصري

