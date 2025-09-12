مانشستر سيتي يجدد عقد لاعبه حتى 2030



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في بيان رسمي، تجديد عقد لاعبه الشاب ريكو لويس لمدة خمس سنوات إضافية، ليبقى داخل صفوف الفريق حتى صيف 2030.





وانضم لويس إلى أكاديمية مانشستر سيتي منذ أن كان في الثامنة من عمره، قبل أن يتدرج في الفئات السنية المختلفة وصولًا إلى الفريق الأول في موسم 2022/2023. ومنذ ذلك الحين، شارك في 97 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، ليصبح أحد العناصر الواعدة في كتيبة بيب جوارديولا.





أعرب اللاعب عن سعادته البالغة بتوقيع العقد الجديد، قائلاً:"مانشستر سيتي يعني لي كل شيء، والحصول على فرصة توقيع عقد جديد لحظة مميزة لي ولعائلتي. ما زلت أتعلم وأتطور، والعمل مع جوارديولا وفريقه سيساعدني على التطور أكثر".



وأضاف:"قضيت معظم حياتي في هذا النادي، والبقاء لفترة أطول يجعلني في غاية السعادة. تمثيل مانشستر سيتي كل يوم شرف كبير، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".



يأتي الإعلان قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ديربي مثير ينتظره عشاق كرة القدم.