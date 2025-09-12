ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة بإصابة هامة قبل لقاء ريال سوسيداد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي مساء الجمعة، إصابة مدافعه الألماني أنطونيو روديجر قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب "ريالي أرينا".



أكد النادي أن الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب أظهرت معاناته من إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليسرى.

ولم يحدد ريال مدريد مدة الغياب، فيما رجحت صحيفة "ماركا" أن تصل فترة ابتعاد روديجر إلى ما بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر.



غياب روديجر يمثل ضربة قوية للفريق الملكي، خصوصًا مع انطلاق مشوار دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26. ومن المتوقع أن يفقده الفريق في عدة مواجهات كبرى، أبرزها:

مواجهة ليفربول في دوري الأبطال يوم 4 نوفمبر.



مباراة محتملة أمام مانشستر سيتي يوم 10 ديسمبر.



الكلاسيكو ضد برشلونة المقرر في أكتوبر المقبل.



هذا الغياب سيضع المدرب تشابي ألونسو أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب خط دفاعه في ظل ضغط المباريات محليًا وأوروبيًا.