«أبومسلم»: فيتوريا لم يُحقق أي نجاح مع المنتخب الوطني.. وترشيحه للأهلي «غير منطقي»

أبدى أحمد أبو مسلم، نجم فريق الأهلي السابق، تحفظه على ترشيح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لتدريب فريق الأهلي في الفترة المقبلة وخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق.

وقال أبو مسلم، خلال مداخلة في برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري، البرتغالي روي فيتوريا ليس الخيار الأفضل لتدريب الأهلي في المرحلة الحالية، لأنه لم يحقق أي نجاحات تُذكر مع منتخب الفراعنة."

وأضاف: "روي فيتوريا لم يحقق أي نجاح مع المنتخب الوطني، وترشيحه للأهلي غير منطقي، وليس الخيار الأنسب في الوقت الحالي."