محمد عبد الجليل: حسام حسن اتغير 180 درجة سلوكياً وفنياً

أبدى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا إلى المنتخب قدم مباريات قوية طوال مباريات التصفيات.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: منتخب مصر لم يواجه أي صعوبات في مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في هذه المرة، والمنتخبات التي كانت متواجدة في المجموعة لم تكن قوية.

وأضاف عبد الجليل: تشعر أن الجماهير غير سعيدة بالتأهل لأنه جاء بدون أي حسابات معقدة، وبالتالي منذ إعلان قرعة التصفيات والمجموعة التي كانت معنا كان الجميع على يقين إننا سنتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتابع: عجبني حسام حسن، لأنه استطاع ان يتغير 180 درجة سلوكياً وفنياً، منذ توليه قيادة منتخب مصر، فهو أصبح مميز ويتعامل مع اللاعبين عكس ما كان يتعامل معهم عكس ما كان يتعامل عندما كان مديرا فنيا للاندية.

وواصل:محمد صلاح قائد وحقق انجاز تاريخي بالتأهل مرتين للمونديال، وهذا شئ مميز لنجم تاريخي بحجم صلاح وهو يستحق الأفضل دائما، واتمنى أن نقدم أداء ونتائج مميزة في كأس العالم.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بالقول: أطالب لاعبي المنتخب بعدم الإنشغال بتصوير إعلانات قبل انطلاق مونديال 2026، والأ نقع في خطأ مونديال روسيا 2018، والتي كانت نتائجه كارثية وخرجنا بدون أي نقاط من المجموعات.