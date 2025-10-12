قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
رياضة

محمد عبد الجليل: حسام حسن اتغير 180 درجة سلوكياً وفنياً

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

أبدى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا إلى المنتخب قدم مباريات قوية طوال مباريات التصفيات.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: منتخب مصر لم يواجه أي صعوبات في مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في هذه المرة، والمنتخبات التي كانت متواجدة في المجموعة لم تكن قوية.

وأضاف عبد الجليل: تشعر أن الجماهير غير سعيدة بالتأهل لأنه جاء بدون أي حسابات معقدة، وبالتالي منذ إعلان قرعة التصفيات والمجموعة التي كانت معنا كان الجميع على يقين إننا سنتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتابع: عجبني حسام حسن، لأنه استطاع ان يتغير 180 درجة سلوكياً وفنياً، منذ توليه قيادة منتخب مصر، فهو أصبح مميز ويتعامل مع اللاعبين عكس ما كان يتعامل معهم عكس ما كان يتعامل عندما كان مديرا فنيا للاندية.

وواصل:محمد صلاح قائد وحقق انجاز تاريخي بالتأهل مرتين للمونديال، وهذا شئ مميز لنجم تاريخي بحجم صلاح وهو يستحق الأفضل دائما، واتمنى أن نقدم أداء ونتائج مميزة في كأس العالم.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بالقول: أطالب لاعبي المنتخب  بعدم الإنشغال  بتصوير  إعلانات قبل انطلاق مونديال 2026، والأ نقع في خطأ مونديال روسيا 2018، والتي كانت نتائجه كارثية وخرجنا بدون أي نقاط من المجموعات.

