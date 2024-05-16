أعظم 7 أذكار للتحصين من الحسد والسحر.. رددها كل يوم الصبح

أذكار التحصين من الحسد والسحر يحرص المسلم على تحصين نفسه كل يوم بأذكار التحصين من العين والحسد، فيرجو الله ويفتقر إليه، ويبث له حاجاته، ويتوسل إليه، فهو القريب، وهو المجيب سبحانه، ويستحب للمسلم أن يحرص على أذكار التحصين من العين والحسد ليحفظ نفسه من شرهما.

أعظم 7 أذكار وأهم الأذكار لتحصين المسلم من شرور الإنس والجن والحسد.. يحافظ عليها صباحًا ومساءً.

١- بِسمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَع اسمِهِ شَيءٌ

في الأرضِ وَلَا في السَّمَاء وَهُو السَّمِيعُ العَلِيم

(ثلاث مرات).

‏٢- أَعوذ بِكَلماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَق

(ثلاث مرّات).

٣- تَحصنّت بذِي العِزّة والجَبروت واعتصمت بِربّ المَلكوت، وَتوكلّت على الحَيّ الذي لا يموت، اِصرف عنّا الأذي، إنّك على كُلّ شيءٍ قَدير.

(ثلاث مرّات)

٤- اللَّهُمّ عَافِني فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِني فِي سَمعي اللَّهُمَّ عَافِني فِي بَصَري، لَا إِلَه إِلَّا أنت،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفر وَالفَقر وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، لَا إِلَه إِلَّا أنت

(ثلاث مرّات).

٥- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَن وَالعَجزِ وَالكَسَل وَالبُخل وَالجُبن وَغَلبة الدَّين وَقَهر الرِّجَال.

(ثلاث مرّات)

٦- الفاتحة + سورة الإخلاص + سورة الفَلَق + سورة الناس

(ثلاث مرّات)

٧- آية الكُرسيّ + أخر آيتين في سورة البقرة

(مرّة واحدة)

أذكار التحصين من العين والحسد

«بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »، ثلاثَ مرَّاتٍ.

«أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ».

«أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

«أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».