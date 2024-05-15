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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.. داوم عليها تتغير حياتك للأفضل

صدى البلد

يظن الكثير أن العبادة السهلة البسيطة التى لا تحتاج إلى مجهود بدني أو مادي هي الذكر فقط، ولكن ديننا هو دين المعاملة الحسنة الطيبة هناك كثير من العبادات تحتاج الى انسانية، والعبادات وسيلة الإنسان الأساسية ومبتغاه للتقرب من الله – عز وجل - بجميع أشكالها التي يُشرع له القيام بها، حتى يفوز بمرضاته– تعالى- ويصل إلى جنته التي وعدها الله عباده المتقين.

و أفضل العبادات عند الله من أكثر المسائل التى تهمّ أيّ مؤمنٍ بالله- سبحانه وتعالى-، لذا يقدم « صدى البلد» لكم عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء

1- عبادة الرضا 
الرضا بما قسمه الله لك أياً كان لأنه هو الأنسب لك فى كل الأحوال.

2- عبادة جبر الخواطر 
وهذة أيضاً عبادة سهلة وهى كلمتين حلوين تكسب بيهم قلوب الأخرين.

3- عبادة قضاء حوائج الأخرين 
وهذة تأتي لأغلبنا إذا كان أحد ما يحتاجك بأن تساعده للوصول لهدف معين أو في قضاء حاجة معينة.

4- عبادة الكلمة الطيبة صدقة

الكلمة الطيبة سيشهد عليك لسانك يوم القيامة.

5- عبادة حسن الخلق 
اترك البواطن لله لأن ربنا هو الذي يحميك من الشر.

6- عبادة زكاة العلم
وهو أنه إذا سألك أحدهم عن معلومة اخبره بها كاملة مثلما ساقها لك رب العالمين عن طريق أحدهم أبعثها لكل الناس.

7- عبادة التفاؤل والأمل بالله

احب العبادات والأعمال الى الله 
8- عبادة التبسم

تبسمك فى وجه أخيك صدقة.

9- عبادة التغافل

بمعنى انك لا تدقق كثيراً فى عيوب غيرك لأنه من عاب شيئا على أحد وقع فيه وأصابه نفس العيب.

10- عبادة الإمهال الصبر

11- عبادة وقف الشائعات عندك

وهذة عبادة مهمة جداً بأنك إذا سمعت كلاماً سيئاً عن أحد دعه يقف عندك وعندما يسألونك عنه أعمل انك لا تعرف وقل لا أسمع.

12- عبادة ترك مالا يعينك 
وهو عدم التدخل فى أي شيء لا تعنينا ونترك التحليلات والاستنتاجات التى تؤي الى سوء الظن.

13- عبادة إدخال السرور

على قلب مسلم سواء بـ لين المعاملة أو الصفح عنه أو التبسم له أو الهدية أو المعونة أو الكلمة الطيبة أو البشرى أو الطعام والشراب وغيرها.

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أنواع العبادات

يُمكن تقسيم العبادات بحسب أدائها إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

- عبادات قلبيّة: ويُقصد بها العبادات التي تكون في أصلها صادرةً عن القلب، فلا تعتمد في أدائها على أفعال ظاهرة، ومثالها: حبّ الله -سبحانه وتعالى-، أو الحبّ القائم على حبه، كالحبّ في الله ولله، والخوف من الله، ورجاء مغفرته والتوكُّل عليه، والإنابة إليه، قال تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ».

- عبادات لسانيّة: ويُقصد بها ما كان من العبادة قائمًا على النُّطق باللسان، ويقصد به المسلم التقرُّب إلى الله، كالنُّطق بالشّهادتين، وذكر الله والاستغفار والدعاء، وقراءة القُرآن، وغير ذلك مما يعتمد على اللسان.

- عبادات بدنيّة: وهي العبادات القائمة على الفعل الجسديّ، وتحتاج إلى جهدٍ وحركةٍ وانتقال، كالصّلاة، والحجّ، والجهاد، وسائر العبادات العمليّة الأخرى.

جدير بالذكر أن معنى العِبادة العِبادة في اللّغة العبادة في اللغة تعنى: الانقِيَادُ التام وَالخُضُوع المطلق،وَالعَبْدُ هو عكس الحُرِّ، والعبادة فى الاصطلاح لها عدة تعريفات، وهى:

- اسمٌ جامع لكلّ فعلٍ أو قولٍ يحبّه الله - سبحانه وتعالى- ويرضاه لعباده، سواء كان ذلك الفعل ظاهرًا أو باطنًا.

- كما عرَّف الإمام ابن تيمية العبادة بأنّها: "طاعة الله - سبحانه وتعالى- التي تظهر بامتثال أوامره التي جاء بها الوحي للرسل والأنبياء المُبلّغين عن الله".

- والعبادة كذلك هي: الغاية التي يُحبها الله- سبحانه وتعالى-، والتي خلق الخلق لأجلها؛ وأوجدهم للقيام بها، ويدلَّ على تلك المعاني قوله – عز وجل- « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ».

برّ الوالدين

- إنّ برّ الوالدين من أعظم واجبات الإسلام، فهو من أحبّ الاعمال إلى الله، ومن الأعمال الصالحة التي يلمس المسلم أثرها في الدنيا والآخرة، وممّا يدل على فضل برّ الوالدين، أنّ الله -تعالى- قرنه بتوحيده، حيث قال:«وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، بالإضافة إلى أنّ شكر الوالديّن سبيلٌ لشكر الله – تعالى-، كما في قوله – سبحانه-:«أنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ».

- وثمة العديد من صور برّ الوالديّن؛ منها: لين القول لهما، وخفض الصوت عندهما، واختيار أفضل الكلمات عند الكلام معهما، فقد قال الله –تعالى-: «فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا»، وفي إبراهيم -عليه السلام- قدوةٌ حسنةٌ، فعلى الرغم من كون أبيه مشركًا يعبد الأصنام، إلّا أنّه تلطّف معه في الخطاب، وكان يقول له: «يا أبت، يا أبت»، ومن صور برّ الوالديّن أيضًا: صحبتهما والعطف عليهما، والتعامل معهما بصبرٍ، وسعة صدرٍ عند تقدّم العمر بهما، وبلوغهما أرذل العمر، والضعف والشيبة.

الجهاد في سبيل الله

يعرّف الجهاد شرعًا في إطلاقه الخاص على أنّه بذل الجهد في قتال الأعداء، بينما يُعرّف في إطلاقه العام على أنّه كلّ ما يبذله المؤمن من جهدٍ في طاعة الله- تعالى-، والإيمان به، كمجاهدة النفس للاستقامة على دين الله، والتصدّي للفساد والانحراف، وكمجاهدة الشيطان بدفع وساوسه ومكائده.

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء أنواع العبادات ما هي العبادات التي بلا مجهود او وضوء عبادات لا تحتاج لمجهود

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