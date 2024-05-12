صلاة كشف الكرب.. ركعتان يقضي الله بهما حاجتك

يمر علينا جميعا أوقات لا يتحمل فيها أحد أي شئ وتضيق عليه الأرض بما رحبت، فمن أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة كشف الكرب، فيغفل الكثير عن دعاء صلاة كشف الكرب.

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن صلاة كشف الضر يتوضأ الإنسان فيسبغ وضوءه وعليه ان يدعو الله كما ورد بالحديث التالي ثم يصلي ركعتين قبل أو بعد الدعاء.

دعاء صلاة كشف الكرب

واستشهد أبو بكر، بحديث ورد عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: (إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير لك. [وفي رواية: (وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)]، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوؤه، فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء:" اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني فيه".

وأكد أنه من الممكن ان يصليها الشخص عن شخص آخر فمن الممكن ان يصلي الأب عن أبنائه.

وأشار إلى أنه لو صلى العبد هذه الصلاة له ان يقول في حاجتي هذه لتقض يارب لي حاجتي، وأما لو صلى عن أحد آخر له ان يقول أو حاجتي لفلان.