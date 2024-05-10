من قرأ هذه السورة ليلة الجمعة استغفر له 70 ألف ملك.. داوم عليها

كل سورة من القرآن الكريم بها راحة عند قراءتها، وقراءة القرآن سبب في الشعور بالراحة النفسية والبركة في الحياة، ولسورة الدخان فضل عظيم وخصوصاً إذا قرئت يوم الجمعة.

فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة

أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة السورة ليلة الجمعة لنيل رحمة الله ورضوانه، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من قرأ حم يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له.

مواظبة المسلم على قراءتها كل جمعة يُبني له بيت في الجنة، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه مضمونه أن من قرأ هذه السورة في ليلة الجمعة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك.

فضل سورة الدخان

فضل سورة الدخان .. حيث وردت العديد من الأقاويل أن قراءة سورة الدخان سبب في الشعور بالراحة النفسية والبركة في الحياة، كما أن قراءتها قبل النوم تؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة، وقد وردت العديد من الأحاديث عن فضل سورة الدخان.

سبب تسمية سورة الدخان بهذا الاسم

الله -عز وجل- جعلها سبباً لبث الرهبة في نفوس الكفار والمشركين، وأن الله -عز وجل- سلط الدخان عليهم بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فضل سورة الدخان

1- يجعل الملائكة تستغفر للعبد، لذلك أوصانا الرسول – صلى الله عليه وسلم- بقراءتها كل ليلة.

2-تؤدي إلى شرح قلب المسلم للتوبة.

3-تفتح أبواب الرزق والبركة.

4-تجعل المسلم يشعر بالسكينة والراحة والاطمئنان.

5-تزيل الهموم وتخلصك من الأحزان.

6-تنقي نفس المؤمن من الشر وتهذب النفوس.

7-تجعل البركة والسعادة تعم حياته.

8-تحصين النفس من الشرور.

9-تساعد على انشراح قلب وذهن المسلم وجعله يكتشف من يتمنى له الشر ومن يدبر له المكايد.

10-تزرع شعور الأمان والطمأنينة داخل قلب المسلم.



11-تكشف بصيرة الإنسان وتجعله يكتشف العديد من الخفايا التي تدور حوله.

12-تحفظ المسلم وتنجيه من شر الشيطان حتى يصبح.

13-تجعل المسلم على يقين أن فرج الله قريب وأن كل الأمور ستصبح بخير بأمر الله تعالى.

14-من أفضل الأوقات المستحبة لقراءة سورة الدخان بعد صلاة الفجر، وعند قيام الليل، وحتى شروق الشمس.

15-قراءة هذه السورة يوم الجمعة تؤدي إلى حلول البركة والرزق في البيت.