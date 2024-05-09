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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو بتبحث عن وظيفة|ردّد دعاءً واحدًا يرزقك الله بالعمل من حيث لا تحتسب

صدى البلد

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق يسعى المسلم في الأرض ويضرب في جنبات الدنيا ويبحث عن الرزق الحلال من أجل إعفاف نفسه و أهله و من يعول والحصول على وظيفة جديدة ذات دخل وفير ومكانة طيبة من آمال الشباب في هذه الأزمان، فالوظيفة والعمل الجديد يجعله الله سببًا في تحصيل المعاش و فتح البيوت وإعفاف الشباب لأنفسهم وتزوجهم.

دعاء للحصول على وظيفة

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه. 

دعاء الامتحان.. كلمات أوصى النبي بترديدها عند نسيان الإجابة

دعاء شهر ذي القعدة.. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

دعاء الرزق 

" اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب ".

دعاء للحصول على شغل 

اللهم ارزقني عملًا صالحًا، يغنيني عن سؤال الخلق، ويكفيني في أمر الدنيا، ويصلحني في أمر الآخرة.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك وظيفة طيبة، تدر عليّ مالًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه .

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

هل يقبل قيام الليل قبل الفجر بـ 5 دقائق؟

أعمل ايه عشان ربنا يزود رزقي ؟ 

1- التوكل على الله

أفضل ما يفعله العبد لجلب الرزق هو التوكل على الله تعالى لأنه هو الرزاق، ففي التوكل قال النبي

صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّكم توَكَّلتم على اللهِ حقَّ توَكُّلِهِ، لرزقَكم كما يرزقُ الطَّيرَ، تغدو خماصًا، وتروحُ بطانًا» (صحيح ابن ماجه].

2-الإستغفار

3-الصدقة تزيد فى الرزق

4-صلة الرحم

5- اتقان العمل

6- أداء الصلوات فى البيت تزيد فى الرزق

فالفرض فى المسجد وبقية الصلوات تؤدى فى البيت لقوله تعالى { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى}.

دعاء لتيسير العمل وسعة الرزق

أولا : الاستغفار 100 مرة

ثانيا : الصلاة علي رسول الله 100مرة

ثالثا : قراءة سور الواقعة و الكوثر والإخلاص و المعوذتين كل سورة 3 مرات

رابعا : تقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم – رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ) عدد 70مرة

خامسًا: تحمد الله تعالي والدعاء
الحمد لله الذي تواضع كل شي لعظمته
الحمد لله الذي ذل كل شي لعزته
الحمد لله الذي خضع كل شي لملكه
الحمد لله الذي استسلم كل شي لقدرته.

تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار

دعاء قبل الامتحان.. ردده قبل دخول اللجنة يذكرك الله بكل شيء

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق 

اللهم إني أسالك أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تعطيني من خزائن جودك ما يغنيني حتى لا احتاج به إلى غيرك وان تعينني علي طاعتك و أداء حقك إليك، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب و يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك و أغنني بفضلك عمن سواك اللهم أدم نعمتك علينا والطف بنا، فيما قدرته و صلي علي سيدنا محمد النبي الأمي وعلي اله وصحبه وسلم،آمين.

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قيام الليل بسورة البقرة .. لو واظبت عليها هتشوف العجب في حياتك

دعاء لجلب الرزق بسرعة

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.
- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.
- الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».
- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

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