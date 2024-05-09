دعاء الامتحان.. كلمات أوصى النبي بترديدها عند نسيان الإجابة

دعاء الامتحان .. يبذل الطلاب في هذه الساعات قصارى جهدهم بشكل مكثف للوصول إلى النجاح ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى في حياتهم التعليمية، فـالطلاب والطالبات مع قرب الامتحانات يحتاجون إلى أدعية تعينهم على التركيز والفهم والإجابة ومن ثم النجاح بتفوق، وذلك لأن ادعية قبل الامتحان أو دعاء قبل الامتحان يهدأ من قلقهم وخوفهم التي قد يؤدى إلى نسيان معلوماتهم الذي يسبب قلق للكثيرين، قال - تعالى-: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28).

ولم يرد عن الرسول الله عليه السلام، دعاء مخصص للامتحانات، وإنما وردت أدعية عامة خاصة بطلب العلم والمذاكرة والتوفيق والنجاح مثل:

اللهم يا معلم موسى علمني، ويارب يا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب، يارب اجعل ألستنا عامرة بذكرك خلال هذه الساعة، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك يا الله على كل شيء قدير.

دعاء الامتحان

اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.، يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا.

يارب ألهمني الصواب في الإجابة، وبلغني أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

دعاء الامتحان

يارب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب يا أرحم الراحمين، يارب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء عند تعسر الامتحان

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب.

فضل آية الكرسي لتسهيل الإجابة في الامتحان

آية الكرسي من سورة البقرة، عُرفت بكونها سيدة القرآن الكريم فهي لها من مكانة عظيمة وأفضال وبركات لا تعد ولا تحصى وسنعرف، وفي قراءة آيه الكرسي عبادة لله فهي وراحة للقلب ووتعمل على هدوء للنفس وعلاج للأمراض الجسدية والنفسية، ويرجع ذلك لانها جمعت الكثير من أسماء الله الحسنى منها الاسم الأعظم الذي لا يُردّ أبدأ الدعاء به.