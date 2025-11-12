انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أصبح قريبًا من التقاعد، مشيرة إلى أن فشله في أداء مهامه الإعلامية منذ اندلاع الحرب الأخيرة جعله يفقد تأثيره على الشارع العربي والإسرائيلي على حد سواء، موضحة أن سردية أفيخاي الإعلامية منذ بداية الحرب فشلت في إقناع الشارع العربي، لافتة إلى أنه بعد أحداث 7 أكتوبر، لم يتمكن من فرض أي رواية إسرائيلية، قائلة: "أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر".

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجازات ميدانية، والتغييرات المتتالية في القيادات العسكرية داخل إسرائيل، تمثل دلالات واضحة على الإخفاقات المتكررة، مؤكدة أن أفيخاي أدرعي بات شخصية معروفة في الدول العربية، إلا أن فشله في مهام منصبه كان السبب الرئيسي وراء قرار استبعاده المرتقب، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية استضافته في فترات سابقة وكأنه طرف فاعل، وهو تطور كبير في حد ذاته، حيث شهدت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة من الجمهور العربي، بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

وتابعت: "انقلب السحر على الساحر، فقد فشل أفيخاي في الحفاظ على وجوده وتفاعله مع الجمهور العربي، بعدما اعتمد لفترة طويلة على استفزازهم لجذب المتابعين"، مشيرة إلى أن صفحات أفيخاي على منصات التواصل الاجتماعي اكتسبت انتشارًا واسعًا.

وأوضحت هند الضاوى أن أدرعي ظهر في أحد اللقاءات الإعلامية خلال الحرب الإيرانية ضد الاحتلال ويداه ترتعشان، وهو دليل على انهياره النفسي وفقدانه الثقة، متابعة: "سقط كل مجهوده الإعلامي، وظهر جبن الداخل الإسرائيلي، وانتهى مصير أفيخاي وبقيت فلسطين".