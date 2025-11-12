رئيس أركان جيش الاحتلال يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

أدان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بشدة اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الأفعال "تمثل تجاوزا للخط الأحمر".

جاءت تصريحات زامير خلال مناورات عسكرية واسعة أجراها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، شاركت فيها فرقة الضفة الغربية.

وأوضح زامير أن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر يتمثل في "مسؤولية الدفاع المسبق وإحباط التهديدات فور ظهورها"، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على تطوير عقيدته الأمنية بما يضمن التحرك السريع قبل تفاقم المخاطر.

وأضاف أن "السيناريوهات التي نتدرب عليها هي احتمالات يجب ألا نصل إليها، وعلينا أن نتحرك لإحباط التهديد قبل أن يصل إلى أبوابنا".

وفي تعليقه على اعتداءات المستوطنين، قال زامير إن جيش الاحتلال "لن يتسامح مع أقلية من المجرمين الذين يشوهون سمعة جمهور ملتزم بالقانون"، مؤكدًا أن هذه الأعمال تشتت انتباه القوات عن مهامها الأساسية في "الدفاع عن المستوطنات وتنفيذ النشاطات الهجومية".

واختتم زامير تصريحه بالتأكيد على أن قوات الاحتلال ستواصل تعزيز وجودها في الضفة الغربية "لإحباط الإرهاب ومنع التهديدات"، مشددًا على أن "تعزيز الاستيطان جزء من منظومة الأمن القومي" وفق تعبيره.