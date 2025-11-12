القناة 12 الإسرائيلية: آلاف الجنود والضباط يطلبون إنهاء خدمتهم العسكرية مبكرا بسبب استنزاف الحرب

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الآلاف من جنود وضباط الخدمة الدائمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدموا بطلبات لتبكير موعد إنهاء خدمتهم العسكرية.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفته بـ"الاستنزاف الكبير" الذي تعانيه قوات الاحتلال الإسرائيلية نتيجة استمرار الحرب، إلى جانب حالة الإحباط التي سببتها التعيينات الأخيرة داخل صفوف الجيش.

وأضاف التقرير أن قيادة الجيش تنظر بقلق إلى تزايد عدد الطلبات، إذ ترى في ذلك مؤشرًا على تراجع الدافعية والمعنويات داخل المؤسسة العسكرية، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات ميدانية وسياسية متصاعدة.