جيش الاحتلال يحيل أفيخاي أدرعي إلى التقاعد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تقاعد العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش باللغة العربية، بعد مسيرة امتدت لنحو عقدين من الزمن في صفوف الجيش الإسرائيلي، قضى معظمها في واجهة "الإعلام العملياتي" الموجه للجمهور العربي.

ونقلت القناة الثانية عشر العبرية الخبر الذي يشير إلى نهاية حقبة لأكثر الوجوه الإسرائيلية إثارة للجدل في الفضاء الإعلامي العربي.

ويأتي تقاعد أدرعي، الذي انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام 2005، وهو من أصول يهودية عراقية وسورية، ليمثل نقطة تحول في استراتيجية التواصل الإسرائيلية.

اكتسب أدرعي شهرته الواسعة من خلال حضوره المكثف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يستخدم لغة عربية سليمة وعبارات شعبية، محاولاً اختراق الوعي الجمعي العربي وتقديم الرواية الإسرائيلية بشكل مباشر.

التحذيرات المسبقة والخرائط للمدنيين في غزة ولبنان قبل الهجمات، في سياق ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "إظهار الامتثال للقانون الدولي" منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

على الجانب الآخر، اعتبره الجمهور والناشطون العرب أداة للحرب النفسية والدعائية ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير، مطلقين عليه ألقاباً مثل "مكروه الجماهير".

تزامنت أنباء تقاعد أدرعي مع بداية مرحلة جديدة من التحقيقات الداخلية الإسرائيلية بشأن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وإن كانت التقارير لم تربط بشكل مباشر بين الأمرين.

أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يبحث حالياً عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية.

وتتوقع صحف عبرية أن يؤدي خروج أدرعي إلى تغيير في أسلوب الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، نظراً للصبغة الشخصية والجريئة التي طبع بها أدرعي هذا المنصب لسنوات طويلة.

ويخضع حالياً ثلاثة مرشحين لاختبارات أداء أمام الكاميرا لاختيار الناطق الجديد الذي سيواجه تحدي استمرار "الحرب الإعلامية" في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.