رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
أخبار العالم

جيش الاحتلال يحيل أفيخاي أدرعي إلى التقاعد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تقاعد العقيد أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش باللغة العربية، بعد مسيرة امتدت لنحو عقدين من الزمن في صفوف الجيش الإسرائيلي، قضى معظمها في واجهة "الإعلام العملياتي" الموجه للجمهور العربي. 

ونقلت القناة الثانية عشر العبرية الخبر الذي يشير إلى نهاية حقبة لأكثر الوجوه الإسرائيلية إثارة للجدل في الفضاء الإعلامي العربي.

ويأتي تقاعد أدرعي، الذي انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام 2005، وهو من أصول يهودية عراقية وسورية، ليمثل نقطة تحول في استراتيجية التواصل الإسرائيلية. 

اكتسب أدرعي شهرته الواسعة من خلال حضوره المكثف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يستخدم لغة عربية سليمة وعبارات شعبية، محاولاً اختراق الوعي الجمعي العربي وتقديم الرواية الإسرائيلية بشكل مباشر.

التحذيرات المسبقة والخرائط للمدنيين في غزة ولبنان قبل الهجمات، في سياق ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ "إظهار الامتثال للقانون الدولي" منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

على الجانب الآخر، اعتبره الجمهور والناشطون العرب أداة للحرب النفسية والدعائية ومحاولة لتبرير عمليات القصف والتهجير، مطلقين عليه ألقاباً مثل "مكروه الجماهير".

تزامنت أنباء تقاعد أدرعي مع بداية مرحلة جديدة من التحقيقات الداخلية الإسرائيلية بشأن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وإن كانت التقارير لم تربط بشكل مباشر بين الأمرين.

أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يبحث حالياً عن بديل لتولي ملف الإعلام باللغة العربية. 

وتتوقع صحف عبرية أن يؤدي خروج أدرعي إلى تغيير في أسلوب الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، نظراً للصبغة الشخصية والجريئة التي طبع بها أدرعي هذا المنصب لسنوات طويلة. 

ويخضع حالياً ثلاثة مرشحين لاختبارات أداء أمام الكاميرا لاختيار الناطق الجديد الذي سيواجه تحدي استمرار "الحرب الإعلامية" في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

صحف عبرية أدرعي هجوم 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي خروج أدرعي الحرب الإعلامية الفضاء الإعلامي العربي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

