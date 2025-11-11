الأمم المتحدة: الانتخابات البرلمانية تمثل عرسا ديمقراطيا للعراق وتسير بشكل منظم ومستقل

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية تمثل عرساً ديمقراطياً للعراق، مشيراً الى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ومستقل.



وقال الحسان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية الانتخابية في العراق تسير بشكل منظم وآمن ومستقل، مشيداً في الوقت نفسه بحسن الاستعدادات التي سبقت يوم الاقتراع".



وأضاف: "ليس لدي إحصائيات حول مدى إقبال المواطنين، لكن من الواضح أن هذا اليوم يمثل عرساً ديمقراطياً للعراق، إذ تجري العملية الانتخابية بسلاسة وتنظيم عال".



وأكد أن الأمم المتحدة تشيد بعمل المفوضية في إجراء الانتخابات، متمنياً أن يتمكن الشعب العراقي من خلالها اختيار المرشحين والنواب الذين يمثلونه خير تمثيل في المرحلة المقبلة.



وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم أبوابها أمام العراقيين لاختيار برلمانهم السادس منذ عام 2003.



وأجريت أمس الأول الأحد عملية الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي إلكترونيا في الانتخابات.



وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين المصادق عليهم للتنافس على مقاعد البرلمان الجديد، البالغ عددها 329 مقعدًا، بلغ 7768 مرشحًا، موزعين بواقع 2248 امرأة و5520 رجلًا. في حين بلغ عدد الناخبين الكلي 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، موزعين على التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.