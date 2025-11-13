قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفرج يوم الخميس.. 12 كلمة رددها مع أذان الظهر
النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 130 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 130 طائرة مُسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية خلال ساعات الليل.

وفي وقت لاحق، كان  المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن موسكو لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنك”: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".

وذكر بيسكوف أن نظام كييف مذنب بذنوب كثيرة، والفساد أحدها، والفساد هو الظاهرة التي تنخر نظام كييف من الداخل. إنهم يسرقون معظم الأموال التي يتلقونها من الأوروبيين والأمريكيين.

ونوه إلى أن الأوروبيين يظهرون ميلا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، بينما تميل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التريث.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
إيلون ماسك
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
