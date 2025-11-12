الكرملين يحذر من أجواء عسكرية في أوروبا ويؤكد استعداد روسيا لكل الاحتمالات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن هناك “أجواء عسكرية” في أوروبا، معبرا عن قلق موسكو من أن الدول الأوروبية تستعد للصراع معها.

ونقلت قناة "آر تي" عن بيسكوف قوله: موسكو أدركت دائماً خطر استعداد أوروبا للحرب ضد روسيا، واتخذنا مسبقًا جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمننا".

وأضاف أن زيادة الميزانيات العسكرية الأوروبية قد تؤدي إلى إرهاق اقتصادات هذه الدول، وقد تتسبب في عواقب أكثر خطورة.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أكد بيسكوف أن روسيا مستعدة للمفاوضات، لكن أوضح أن كييف لم تظهر أي استعداد لذلك، مشيرًا إلى وجود تفاوت بين مواقف أوروبا والولايات المتحدة، حيث تميل أوروبا إلى الاستمرار في التصعيد العسكري بينما تميل واشنطن نحو إنهاء النزاع.