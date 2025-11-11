قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: إحباط مخطط أوكراني بريطاني لتجنيد طيارين وسرقة "ميج-31"

ميج-31
ميج-31
علي صالح

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط مخططًا معقدًا قالت موسكو إن عملاء أوكرانيين وبريطانيين يقفون وراءه، كان يهدف إلى تجنيد طيارين روس والاستيلاء على طائرة مقاتلة من طراز ميغ-31 محملة بصاروخ فرط صوتي من طراز كينجال، مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 3 ملايين دولار.

ووفقًا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية الرسمية، فإن الخطة كانت تقضي بأن يقوم الطيار الروسي المخطوف بالتحليق بالطائرة نحو قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة كونستانتا الرومانية، إلا أن السيناريو المتوقع من الجانب الروسي كان أن تقوم الدفاعات الجوية التابعة للحلف بإسقاط الطائرة فور دخولها مجاله الجوي، ما كان سيؤدي إلى أزمة عسكرية واسعة النطاق.

وأوضح جهاز الأمن الروسي أن التحقيقات أظهرت تورط أجهزة استخبارات أوكرانية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية في ما وصفه بـ"عملية استفزاز ممنهجة" تستهدف القوات الجوية الروسية. 

وأضاف البيان أن الهدف من المخطط كان "خلق حدث دعائي كبير يحرج روسيا أمام الرأي العام الدولي"، عبر تصوير حادثة فرار الطيار الروسي بأنها انشقاق حقيقي، وليس عملية تجسس منظمة.

وبثّ التلفزيون الحكومي الروسي تسجيلات مصوّرة لرسائل ومحادثات، قال إنها بين أحد عناصر الاستخبارات الأوكرانية وطيار روسي حاولوا إقناعه بالمشاركة في العملية مقابل مكافأة مالية ضخمة، مع وعود بتأمين اللجوء السياسي والجنسية الأوروبية في حال نجاحه في إيصال الطائرة إلى الأراضي الرومانية. 

وأظهرت اللقطات شخصًا يُزعم أنه وسيط للمخابرات البريطانية والأوكرانية، يعرض تفاصيل الخطة وكيفية تنفيذها.

ويُعتبر صاروخ كينجال واحدًا من أبرز الأسلحة الروسية الحديثة التي تصفها موسكو بأنها "فرط صوتية"، أي قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت بأضعاف، مع قدرة على المناورة تجعل اعتراضها عبر أنظمة الدفاع الجوي التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة. 

وتقول روسيا إن هذا الصاروخ يمثل أحد عناصر تفوقها العسكري في مواجهة حلف الناتو والولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن الكشف عن هذا المخطط يأتي في سياق التصعيد الاستخباراتي المتبادل بين موسكو والدول الغربية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بتنفيذ عمليات تجسس وتخريب عبر الحدود. وتؤكد روسيا أن إحباط هذه العملية يثبت – بحسب وصفها – "فشل محاولات الغرب لاختراق الدفاعات الروسية أو التأثير على ولاء عناصرها العسكرية".

جهاز الأمن الاتحادي الروسي موسكو طراز ميغ 31 كينجال كونستانتا الأطلسي أجهزة استخبارات أوكرانية حادثة فرار الطيار الروسي الأسلحة الروسية روسيا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

توافد الناخبين أمام لجان أسيوط في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

غرفة التنسيقية

غرفة عمليات التنسيقية تستمر في متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب 2025

توافد نسائي على مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور في محافظة الجيزة.. صور

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد