ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار «فونج-وونج» بالفلبين إلى 18 قتيلا

أعلنت هيئة الدفاع المدني في الفلبين اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار "فونج-وونج" المعروف محليا باسم "يوان"، إلى 18 شخصا.

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن الهيئة قولها إن 28 شخصا أصيبوا، في حين لايزال اثنان آخران في عداد المفقودين.

وأضافت أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الإعصار الذي تسبب أيضا في نزوح 1.4 مليون شخص من منازلهم، بالإضافة إلى تدمير 4100 منزل على الأقل وتضرر العديد من الطرق والجسور.

وأشارت القناة إلى أن قوة الإعصار "فونج-وونج" ضعفت وتحول إلى عاصفة استوائية شديدة قبيل وصوله المتوقع إلى تايوان غدا، الأربعاء.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال تعاني فيه الفلبين من آثار إعصار "كالماجي" - المعروف محليا باسم "تينو" - الذي أودى بحياة 204 أشخاص وخلف دمارا كبيرا قبل أن يضرب فيتنام ويتسبب في مصرع خمسة أشخاص وتضرر المجتمعات الساحلية.