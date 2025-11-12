قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تحذر من عواقب دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم، ضرورة توجيه رسالة واضحة بأن أي طرف يساهم في دعم روسيا لاستمرار حربها على أوكرانيا "سيدفع الثمن".

جاء ذلك خلال اجتماع دولي تستضيفه كندا، يشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظراؤهما من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى وزراء من دول أخرى من بينها أستراليا والبرازيل والهند والسعودية والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأوكرانيا.

وأشار روبيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بلاده تركز على التعامل مع مجموعة من القضايا الحيوية، مع وضع أمن الأمريكيين في المقام الأول.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قبيل الاجتماع، عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول "إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد". وأعلنت كندا عن تقديم دعم مشابه في وقت سابق.

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند روسيا دعم روسيا أوكرانيا مساعدة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

ترشيحاتنا

رضيع

عمره 3 أيام.. إيداع رضيع الدائري الأوسطي حضانة مستشفى حلوان

وزير العدل

عدنان فنجري يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

المتهمة

صور خادشة وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد