كندا تحذر من عواقب دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم، ضرورة توجيه رسالة واضحة بأن أي طرف يساهم في دعم روسيا لاستمرار حربها على أوكرانيا "سيدفع الثمن".

جاء ذلك خلال اجتماع دولي تستضيفه كندا، يشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظراؤهما من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى وزراء من دول أخرى من بينها أستراليا والبرازيل والهند والسعودية والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأوكرانيا.

وأشار روبيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بلاده تركز على التعامل مع مجموعة من القضايا الحيوية، مع وضع أمن الأمريكيين في المقام الأول.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قبيل الاجتماع، عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول "إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد". وأعلنت كندا عن تقديم دعم مشابه في وقت سابق.