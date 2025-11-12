قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كندا وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني قبل اجتماع وزراء خارجية السبع

أ ش أ

بحثت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند مع نظيرتها البريطانية إيفيت كوبر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك خلال لقائهما في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو، قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.


وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية - في بيان نشرته اليوم /الأربعاء/ - أن أناند رحبت بالتقدم المحرز في أعمال مجموعة العمل الثنائية بين كندا والمملكة المتحدة، وأكدت الحاجة إلى توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين.


وخلال المحادثات، شددت أناند على أهمية تعزيز الأمن عبر الأطلسي، واستعرضت أولويات كندا فيما يتعلق بإنفاق الدفاع ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).


وبمناسبة يوم الذكرى الذي يحيي ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب، جددت أناند وكوبر التأكيد على متانة الشراكة بين كندا والمملكة المتحدة، التي صيغت عبر تضحيات مشتركة وتعززت بالقيم التاريخية والعلاقات الوثيقة بين الشعبين.
 

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند البريطانية إيفيت كوبر التعاون الاقتصادي والتجاري مدينة أوكفيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

