كندا والهند تؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي

عقدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اجتماعاً مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار في نياجرا على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، وذلك في ثالث لقاء بينهما هذا العام في مؤشر على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية.



وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية في بيان اليوم (الأربعاء) أن أناند قدمت تعازيها العميقة لنظيرها الهندي في ضحايا الانفجار الأخير الذي وقع في نيودلهي، مؤكدة تضامن كندا مع الشعب الهندي في هذا الظرف المأساوي.



وبحث الوزيران التقدم المحرز في الحوار القائم بين سلطات إنفاذ القانون في البلدين، إلى جانب مناقشة خارطة الطريق المشتركة بين كندا والهند، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتواصل بين الشعبين.



وأعربت أناند عن تقدير كندا لمشاركة الهند في مناقشات مجموعة السبع هذا العام، مشيرة إلى أن الهند، بوصفها رابع أكبر اقتصاد في العالم وشريكاً دبلوماسياً لكندا منذ أكثر من 75 عاماً، تمثل طرفاً مهماً في دعم التعاون الدولي.



واتفق الوزيران على مواصلة التواصل خلال تنفيذ بنود خارطة الطريق المشتركة بين البلدين.