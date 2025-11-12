كندا واليابان تتعهدان بتعميق التعاون بينهما

التقت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند نظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في منطقة نياجرا، في أول لقاء مباشر بين الوزيرين منذ تولي موتيجي منصبه.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية في بيان اليوم /الأربعاء/ إن المحادثات ركزت على تعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية والاقتصادية بين كندا واليابان، مشيرةً إلى أن أناند أكدت على دور كندا كشريك موثوق ومستقر في دعم أمن اليابان الاقتصادي والطاقة.



كما ناقش الجانبان سبل دفع المصالح المشتركة في مجالي الأمن والازدهار ضمن خطة العمل الكندية اليابانية، وأعادت أناند تأكيد التزام أوتاوا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبالتعاون مع طوكيو كشريك استراتيجي في إطار ركائز السياسة الخارجية الكندية الثلاث: الدفاع والأمن، الصلابة الاقتصادية، والقيم الأساسية.



ومع اقتراب الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين كندا واليابان في عام 2028، اتفق الوزيران على مواصلة تطوير الشراكة الراسخة والعلاقات الوثيقة بين شعبي البلدين.

