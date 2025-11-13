قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفرج يوم الخميس.. 12 كلمة رددها مع أذان الظهر
النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في سماء منطقتي البقاع وبعلبك بلبنان

طائرات عسكرية - ارشيفي
طائرات عسكرية - ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن شوهد تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت ، مساء أمس الأربعاء، أن عدداً من البلدات الجنوبية اللبنانية تتعرض لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، مستهدفاً منازل ومناطق سكنية.

وحسب المصادر الإعلامية، فقد تركز القصف بشكل خاص على مدينة ميس الجبل، حيث سمعت انفجارات عنيفة في أرجاء المنطقة الحدودية، فيما سقطت قذائف عدة عند الأطراف الغربية لبلدة حولا.


وأشار التقرير إلى رصد تحركات لآليات إسرائيلية في موقع بياض بليدا عقب سقوط قذيفة بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي، مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنابل مضيئة فوق وادي هونين في إطار التصعيد الميداني المستمر.

ولم تورد التقارير حتى الآن معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية، وسط توتر أمني متصاعد في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

لبنان الطيران الحربي الإسرائيلي جنوب لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطين المحتلة

