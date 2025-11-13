طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في سماء منطقتي البقاع وبعلبك بلبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن شوهد تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت ، مساء أمس الأربعاء، أن عدداً من البلدات الجنوبية اللبنانية تتعرض لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، مستهدفاً منازل ومناطق سكنية.

وحسب المصادر الإعلامية، فقد تركز القصف بشكل خاص على مدينة ميس الجبل، حيث سمعت انفجارات عنيفة في أرجاء المنطقة الحدودية، فيما سقطت قذائف عدة عند الأطراف الغربية لبلدة حولا.



وأشار التقرير إلى رصد تحركات لآليات إسرائيلية في موقع بياض بليدا عقب سقوط قذيفة بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي، مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنابل مضيئة فوق وادي هونين في إطار التصعيد الميداني المستمر.

ولم تورد التقارير حتى الآن معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية، وسط توتر أمني متصاعد في المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.