الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجومًا استهدف أحد عناصر حزب الله في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتله.

وذكر متحدث باسم الجيش أن المستهدف كان يشارك في جهود لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في المنطقة، معتبرًا أن نشاطه يشكل انتهاكًا واضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم "السبت" اغتيال "عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله، وذلك في منطقة شبعا في جنوب لبنان".

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن العنصرين "تورطا بتهريب وسائل قتالية استخدمها حزب الله، حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن "​غارة​ العدو الإسرائيلي على سيارة في راشيا الوادي أدت إلى استشهاد مواطنَين اثنَين".

يأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 7 أشخاص، جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة بطائرة مسيرة أطلقت صاروخين على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة ​بنت جبيل​، بحسب ما أفاد به موقع النشرة الإخباري اللبناني.