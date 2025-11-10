أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة البيسارية جنوبي لبنان.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ضرورة الضغط على إسرائيل؛ لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان، وإلزامها بتطبيق القرار 1701، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي؛ ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية، وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، أن تصريحات “عون” جاءت خلال لقاء الرئيس اللبناني مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان جوركا.

وجدد عون، التأكيد على أن خيار التفاوض الذي أعلن عنه مرارا ينطلق من أن الحرب لم تؤد إلى أي نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب"، مشيرا إلى أن "هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى".

من جهته، أكد الوفد الأمريكي، الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملا.