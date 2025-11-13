قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة .. توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء أمورهم عن رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على مختلف محركات البحث على الإنترنت

 

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026

من جانبها ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإتاحة رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

 https://moe-register.emis.gov.eg/

البريد الإلكتروني الموحّد للطلاب

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .

ونبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الالكترونية

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026

  • 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم مطابق لشهادة الميلاد بخلفية بيضاء
  • وصل المصروفات العام الحالى وان يكون مسدد المصروفات جميع الأعوام السابقة + صورتين من الايصال
  • وصل رسوم الامتحانات ١٥٨ جنيهًا تسدد في البريد + صورتين منه
  • طابع تعليمي فئة 10 جنيهات
  • شهادة ميلاد + صورتين منها
  • صورة بطاقة ولي الامر ورقم تليفونه ومهنته
  • اذا كان الوالد متوفي يرجي إحضار صورة بطاقة الأم ويكتب عليها الوالد متوفي
  • دوسيه بلاستيك

خطوات تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

  • يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع الوزارة لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
  • يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
  • يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
  • تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
  • تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
  • ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
  • ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
  • ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

