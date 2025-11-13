رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة .. توضيح عاجل

يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء أمورهم عن رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على مختلف محركات البحث على الإنترنت

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026

من جانبها ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإتاحة رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

https://moe-register.emis.gov.eg/

البريد الإلكتروني الموحّد للطلاب

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .

ونبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الالكترونية

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026

4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم مطابق لشهادة الميلاد بخلفية بيضاء

وصل المصروفات العام الحالى وان يكون مسدد المصروفات جميع الأعوام السابقة + صورتين من الايصال

وصل رسوم الامتحانات ١٥٨ جنيهًا تسدد في البريد + صورتين منه

طابع تعليمي فئة 10 جنيهات

شهادة ميلاد + صورتين منها

صورة بطاقة ولي الامر ورقم تليفونه ومهنته

اذا كان الوالد متوفي يرجي إحضار صورة بطاقة الأم ويكتب عليها الوالد متوفي

دوسيه بلاستيك

خطوات تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026