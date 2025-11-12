قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من التصريحات الهامة اليوم خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.

وشملت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ما يلي :

  •  مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل جامعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أكثر من 25 مليون طالب و62 ألف مدرسة ومليون و260 ألف معلم
  •  تحسين جودة التعليم على رأس أولويات الدولة
  •  تحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية..وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية..والتوسع في إنشاء المدارس
  •  وضع خطة لإلغاء الفترات المسائية..وتم زيادة نصاب حصص المعلمين مقابل حوافز مالية..وتعديل الخريطة الزمنية للدراسة
  •  برنامج وطني شامل لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول سن العاشرة وتنفيذه في 20 محافظة
  •  خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل الواحد..وسد عجز المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس
  •  استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع لمراقبة الأداء داخل المدارس
  •  تطوير 94 منهجا دراسيا واستحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري
  •  المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم..والوزارة حرصت على ربطه بأحدث الممارسات العالمية من خلال شراكات استراتيجية وبرامج تنمية مهنية
  •  تدريب 204 ألفًا و493 من الكوادر الإدارية والقيادية..وتنفيذ برامج لتأهيل 1000 معلم للحصول على دبلومة الإدارة التربوية والأمن القومي
  •  استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدار 5 سنوات..وتم تعيين 59815 معلمًا
  •  تقديم نظام البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة للقضاء على الفرصة الامتحانية الواحدة
  •  توسع غير مسبوق في إنشاء المدارس المصرية اليابانية والنيل والمتفوقين
  • استحداث مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان
  •  التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 115 مدرسة
  • شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة

جدير بالذكر أنه بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة تحت عنوان "التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل" التي جاءت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بالعاصمة الجديدة.

وأدار الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا محمد مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والعقيد الدكتور مصطفى كمال الحوشي عضو هيئة التدريس الأكاديمية العسكرية المصرية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

ترشيحاتنا

مصر الرقمية

وزير الإسكان يتابع موقف التقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم

الاسكان

وزير الإسكان يوافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرين ودفع عجلة التنمية السياحية

نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نائب وزير الاسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد