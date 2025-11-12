تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟

أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من التصريحات الهامة اليوم خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.

وشملت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ما يلي :

مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل جامعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أكثر من 25 مليون طالب و62 ألف مدرسة ومليون و260 ألف معلم

تحسين جودة التعليم على رأس أولويات الدولة

تحديث المناهج وفقًا للمعايير الدولية..وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية..والتوسع في إنشاء المدارس

وضع خطة لإلغاء الفترات المسائية..وتم زيادة نصاب حصص المعلمين مقابل حوافز مالية..وتعديل الخريطة الزمنية للدراسة

برنامج وطني شامل لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول سن العاشرة وتنفيذه في 20 محافظة

خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل الواحد..وسد عجز المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس

استحداث وحدة دعم وقياس جودة التعليم وتدريب 2800 متابع لمراقبة الأداء داخل المدارس

تطوير 94 منهجا دراسيا واستحداث كتيبات التقييمات للمرة الأولى العام الدراسي الجاري

المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم..والوزارة حرصت على ربطه بأحدث الممارسات العالمية من خلال شراكات استراتيجية وبرامج تنمية مهنية

تدريب 204 ألفًا و493 من الكوادر الإدارية والقيادية..وتنفيذ برامج لتأهيل 1000 معلم للحصول على دبلومة الإدارة التربوية والأمن القومي

استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا على مدار 5 سنوات..وتم تعيين 59815 معلمًا

تقديم نظام البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة للقضاء على الفرصة الامتحانية الواحدة

توسع غير مسبوق في إنشاء المدارس المصرية اليابانية والنيل والمتفوقين

استحداث مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان

التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصل إلى 115 مدرسة

شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة

جدير بالذكر أنه بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة تحت عنوان "التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل" التي جاءت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ بالعاصمة الجديدة.

وأدار الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا محمد مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والعقيد الدكتور مصطفى كمال الحوشي عضو هيئة التدريس الأكاديمية العسكرية المصرية.