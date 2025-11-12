ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم

نشر منذ قليل أحمد محمد صبحي ولي أمر الطالبة فريدة التي تم حبسها في مدرسة التجمع الخامس بسبب المصروفات ، كواليس صدور قرار وزير التربية والتعليم المعلن بشأن وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري و محاسبة المسئولين .

حيث قال ولي الأمر على حسابه الرسمي على فيس بوك :

مكالمة هاتفية لولي الأمر

"النهاردة الصبح صحيت على تليفون من واحدة من لجنة التحقيق الخاصة اللي راحت المدرسة بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية وطلبوا مني الحضور مع فريدة لأخذ افادتها بخصوص اللي حصل…. والحقيقة انا كنت رايح وانا مقلق شوية بسبب اني ماليش تجارب سابقة في حاجة زي كدة... وكمان قلقان من انه يحصل كروتة في التحقيق وترسي على اسفين مخدناش بالنا وشكرا!... واللي هو كمان طول الطريق بفكر في ايه الإجراءات التصعيدية اللي بعد كده لو الموضوع اتعرقل.

وصول لجنة وزارة التعليم للمدرسة

وأضاف ولي الأمر : لكن اللي حصل كان فوق مستوى توقعاتي بكتير جدا... وصلت المدرسة فوجئت ان الوزارة باعتة "حملة" مش مجرد لجنة... وطبعا الدنيا كانت مقلوبة المدرسة اصلا من امبارح أعلنت ان النهاردة يوم ترفيهي مفيش دراسة.. دخلنا اوضة المديرة كان فيها عدد كبير من السيدات انا ماقدرتش أميز حد فيهم غير المديرة اللي قاعدة على كرسي ورا المكتب..

اول ما قعدنا سيدة فاضلة عرفت بعد كده انها رئيسة لجنة التحقيق طلبت من كل موظفي المدرسة المغادرة عشان يقعدوا معانا على انفراد.. وهنا كانت أول نقطة ريحت قلبي.

توتر الطالبة فريدة و سعي اللجنة لتهدئتها وطمأنتها

فريدة كانت متوترة جدا بسبب الوضع اللي اتقلب في المدرسة بسببها... ولكن رئيسة اللجنة واتنين من اللي معاها قدروا بحرفية ملفتة انهم يهدوا توتر فريدة جدا وطمنوها بألفاظ مباشرة وصريحة ماتخافيش وماتقلقيش محدش يقدر يمس شعرة منك.. وفضلوا يهزروا معاها لحد لما البنت فكت خالص ورجعت لطبيعتها.

بدأوا في سؤالها عن اللي حصل ونزلنا شوفنا الاوضة اللي كانوا بيحتجزوا فيها الاطفال واللي واضح انها فصل غير مستخدم بيخزنوا فيه... طلبوا مراجعة الكاميرات ودخلنا اوضة تانية لوحدنا واتكلمت انا وحكيت اللي حصل بالظبط.. وحكيت كمان شكاوي باقي أولياء الأمور اللي كتير منهم بعتلي امبارح وقدموا دعم كبير.

وبعد كده بدأ يخش اطفال تانية من اللي مروا بنفس التجربة دي وتم التواصل مع اهلهم ونفس الطريقة الشديدة الهدوء في تطمين الأطفال خصوصا الأصغر سنا واللي اهاليهم مكانوش وصلوا لسه..

تفاصيل التحقيق المالي

قال ولي الأمر : شوية وبدأ التحقيق المالي وهنا رئيسة اللجنة بعد ماخدت افادتي كمان في كل مايتعلق بالأمور المالية بيني وبين المدرسة السنة دي والسنة اللي فاتت... قالتلي احنا كده تمام تقدروا تتفضلوا.

سبت فريدة تلعب شوية مع صحابها وبعدين خدتها وروحت وقبل ما أوصل البيت كان خبر وضع المدرسة تحت الرقابة الإدارية والمالية وصل!

أول تعليق من ولي الأمر

علق ولي الأمر على سرعة تحرك وزارة التربية والتعليم قائلا: انا لما كتبت البوست اللي كتبته امبارح كنت متوقع انه هايحصل تفاعل... لإنه وبمنتهى البساطة ومنتهى الإنسانية أي واحد هايحط نفسه مكاني هايحس بنفس الغضب والانزعاج والناس بتتفاعل بشكل اورجانيك مع أي مسألة تخصهم وتخص ولادهم.

بس اللي ماتوقعتوش نهائي هو سرعة وجودة رد فعل الوزارة! ، لانه خلال ٤ ساعات فقط الموضوع كان وصل للوزارة وصدر قرار ارسال لجنة التحقيق اللي كانت في المدرسة تاني يوم ٨ الصبح ، وعقبال ما اليوم الدراسي ماخلص كان القرار طلع ، فحقيقي حقيقي انا بشكرهم جزيل الشكر على سرعة التفاعل وانجاز التحقيق والقرار.

وحرص ولي الأمر على توجيه الشكر لكل وسائل الاعلام التي تفاعلت وسعت لتوصيل صوته وصوت ابنته

واختتم تصريحاته قائلا : فريدة في أحسن حال... ومعنوياتها في السما النهاردة... وصلتلها كل حبكم ودعمكم.

القصة كاملة .. ماذا حدث للطالبة ؟

استغاث أحمد صبحي ولي أمر طالبة في مدرسة بالتجمع الخامس تدعى New Capital school “C.G.S -2” عبر فيس بوك ، بوزير التربية والتعليم ، بعد تعرض ابنته للحبس في مدرستها

حيث حكى ولي الأمر قائلا : "أول امبارح فريدة راجعة من المدرسة متضايقة بنسألها مالك ، قالت انه مدرسة جت خدتها من فصلها... نزلتها فصل تاني فيه ولاد وبنات صغيرين وسابوها قاعدة في الفصل ده ساعة ونص وبعدين طلعوها فصلها من غير مايردوا على سؤالها: انا عملت ايه؟!

وأضاف : لما عرفت الموضوع ده أول حاجة جت في دماغي انه بسبب تأخر دفع المصاريف ، لان حد من الحسابات كان لسه مكلمني قبلها بيومين وسألني على المصاريف وقلتله اخر الشهر ده قالي تمام وقفل...

وقال : سبب مهم لتأخيري في دفع المصروفات، ان مدرسة نيوكابيتال جيت مش بتقبل المصاريف غير (كاش عدا ونقدا) بس... لا تحويل او إيداع بنكي ولا فيزا ولا انستاباي ولا اي حاجة غير الكاش... ودي نقطة كانت بتعطلني وتخليني أنسى او أكسل وبالتالي اتأخر... بس في النهاية دي مشكلتي انا... ازاي يدخلوا البنت في الموضوع

واستكمل قائلا : رحت المدرسة تاني يوم الساعة ١١ الصبح... دخلت قعدت مع مديرة العلاقات العامة وسألتها عن سبب اللي حصل لفريدة امبارح... وفاجأتني بمنتهى البساطة والهدوء "علشان خاطر تأخر دفع المصاريف"!! ، قلتلها يعني انتوا خدتوا البنت من فصلها وحبستوها في فصل تاني ساعة ونص عشان ابوها متأخر في المصاريف؟!... انتي بتتكلمي بجد؟!! ، فقالت انا اسفة جدا على الموقف ده... احنا بس محتاجين من حضرتك تحدد لنا معاد للسداد!

وحكى ولي الامر : قلت لمديرة العلاقات العامة انسي المصاريف دي خالص مش هاتكلم فيها... انتي بتحبسي بنتي اللي انا مستأمنكم عليها عشان تأخر سداد الأب؟!... انتي واعية بتقولي ايه؟!… انا مش هاكلمك في ظروف.. انا معايا الفلوس ومكسل أجيبها وادفعها... وكمان انا شغال سنين في المبيعات وعارف مشاكل تأخر السداد بس كده كده علاقتي المالية بيكم بيحكمها قانون ولوائح... تقدري تضغطي عليا انا بكل الوسائل اللي القانون موفرها.. تقدري تحددي غرامات تأخير بمواعيد محددة... تقدري حتى تحجبي نتيجة البنت... إنما انكم تضغطوا عليا عن طريق إيقاع أذى بالبنت ده تجاوز للخطوط الحمرا ومش هاسمح بيه!

وقال ولي الأمر : مديرة العلاقات العامة قالتلي انا اسفة جدا بس ايه الحل... قلتلها مالكوش عندي جنيه غير لما المسؤول عن القرار ده ومديرة المدرسة يروحوا لبنتي يعتذروا ليها ويوعدوها انها مش هاتتكرر تاني.. ساعتها نتكلم ونحدد مواعيد... وسبتها ومشيت... كانت الساعة ١١ونص الصبح

واستكمل ولي الأمر : رحت اجيب فريدة من المدرسة لقيتها متضايقة وغضبانة اكتر.. بقولها ايه اللي حصل؟!.. عيطت وقالتلي انهم خدوها تاني من فصلها وقالولها هاتي شنطتك وقعدوها في فصل الحبس ده من ١٠ الصبح لحد ١ونص الضهر... ٣ ساعات ونص!!... منهم ساعتين كاملين بعد ما مشيت….. كملت فريدة وهي لسه بتعيط: انه كان معاها ف الفصل ده ١١ ولد وبنت... وكانوا بيكلموا بابا كل واحد فيهم واللي بيرد عليها كانوا بيطلعوا ابنه او بنته فصله تاني... انت مارديتش عليهم ليه؟!!!