تحرك عاجل لرفع مستوى الطلاب الضعاف في "العربي والرياضيات والانجليزي" بالمدارس

أصدرت مديريات التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية، بشأن التلاميذ الضعاف في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية في العام الدراسي الحالي، والبرنامج العلاجية الخاص بهم.

حيث شددت مديريات التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع الإدارات التعليمية ، على سرعة حصر التلاميذ الضعاف في مواد اللغة العربية و الرياضيات واللغة الإنجليزية ، و تجميعهم في الفترة الأخيرة من اليوم الدراسي بحيث يكون متوسط المجموعة 25 تلميذ وتوزع المجموعات بواقع مجموعة لكل معلم.

5 حصص لغة عربية بواقع حصه كل يوم.

3 حصص رياضيات.

2 حصة لغة إنجليزية.

و وجهت مديريات التربية والتعليم ، بإعداد جدول خاص بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف ، على ان يتم اختيار المعلمين المتميزين للتدريس في هذا البرنامج العلاجي واحتساب حصص جدول البرنامج العلاجي من النصاب القانوني للمعلم، يتم توزيع الفترات الدراسية بمعدل 10 حصص في الأسبوع كالآتي:

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري المدارس بالتركيز على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة، كما وجه بإرسال لجان متابعة من الوزارة للمدرسة لمتابعة أداء العملية التعليمية بالمدرسة.

ويتم تفعيل العمل بالبرامج العلاجية للطلاب الضعاف طول العام الدراسي وفي فترة الإجازة ، كما يتم تخصيص فترة اضافية في نهاية اليوم الدراسي لمواد اللغة العربية والانجليزية والرياضيات.

ويتم تكليف إدارات المدارس والتوجيهات الفنية بمتابعة حصر الطلاب الضعاف ومتابعة تفعيل البرامج العلاجية ومتابعة المتغير والأثر وقياس النواتج من حيث الكم والكيف لهؤلا الطلاب.

وعلى جانب آخر أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بعد زيادة مدة العام الدراسي

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية : العام الدراسي في مصر كان قصيراً عام ، حيث كانت مدته 116 يوما فقط في السنة ، لكن الآن أصبحت مدة العام الدراسي 173 يوما في السنة، مشيراً إلى أنه حتى بعد إطالة مدته مازال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يوم

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن شاء االله السنة جاية العام الدراسي هيعدي الـ 185 يوم ، مؤكدا أن إطالة مدة العام الدراسي تساعد على تقليل حصص التدريس الأسبوعية مما أدى لحل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 33 %.