القومي للمرأة: معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالبحر الأحمر يضم 65 عارضا

أكدت الدكتورة مروة حمدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالبحر الأحمر بدأت من يوم25 من الشهر الجاري، ويستمر حتى 2 يناير، وأن المعرض به عدد كبير من المشغولات اليدوية.

وأضافت، خلال برنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن المجلس القومي للمرأة يشارك بالرسم على القماش، وهناك شغل قادم من شمال سيناء، والإسكندرية، والكثير من المحافظات التي تنال إعجاب السياح.



ولفتت إلى أن المشغولات التي تتم تكون من أجل فتح أسواق جديدة، للمنتجات المصرية، وأن هذا يكون من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، وأن ما يتم يكون بناء على منسوجات تتم بالورش في المحافظات.



وأشارت إلى أن المعرض يضم أكثر من 65 عارضا، وأن ما يتم ينتج عنه فتح أسواق لتلك المنتجات، وأن المجلس يعمل على توفير مدربات لمساعدات السيدات.

