هدوء حذر في مناطق الساحل السوري بعد اشتباكات أمس .. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن المشهد الأبرز على الساحة السورية حاليًا يتمثل في تطورات الأوضاع الأمنية في الساحل السوري، لا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مؤكدًا أن حالة من الهدوء الحذر عادت إلى المنطقتين بعد يوم عاصف شهده الساحل، على خلفية إطلاق نار استهدف متظاهرين وعناصر من الأمن العام، مضيفا أن مصادر محلية ورسمية أفادت بأن عناصر من فلول النظام السابق أقدموا على إطلاق النار خلال التظاهرات، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأوضح هملو خلال رسالة على الهواء، أن آخر الإحصاءات الصادرة عن مديرية صحة اللاذقية تشير إلى ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص، من بينهم أحد عناصر الأمن العام، إضافة إلى إصابة 108 آخرين من المتظاهرين وعناصر الأمن، جراء إطلاق النار الذي وقع قرب دوار الأزهري.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تدخلت وبدأت حملة تمشيط وملاحقة للمسلحين الذين تحصنوا على أسطح المنازل، مؤكدًا أن المصادر المحلية تحدثت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في حي الدعتور، دون صدور بيان رسمي حتى الآن.