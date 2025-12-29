الشركات القومية أساس نجاح سوق اليوم الواحد وخفض الأسعار.. تفاصيل

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن إقامة سوق اليوم الواحد في شارع فيصل الذي يعد أحد أكثر المناطق كثافة سكانية، تأتي تجسيدًا عمليًا لفلسفة وزارة التموين والحكومة المصرية الهادفة إلى الوصول المباشر للمواطنين، وضبط الأسعار، وحماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «الغنام»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن اختيار الموقع يعتمد على قربه من المواطنين وكثافته السكانية بما يحقق فلسفة سوق اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لا تعمل بمفردها، بل بالتنسيق مع جهات عدة، من بينها محافظة الجيزة التي توفر المساحات اللازمة، إلى جانب دور وزارة التموين في جلب الشركات التابعة للشركة القابضة، والتي تضم عشرات الشركات المنتجة للسلع الاستراتيجية، مع مشاركة للقطاع الخاص.

وتابع، أن الاعتماد الأساسي في هذه الأسواق يكون على الشركات القومية المصرية، ما يتيح البيع المباشر بين المنتج والمستهلك، الأمر الذي يسهم في خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20%، بمتوسط 15%، مؤكدًا أن السوق يضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، مثل الزيت والسكر والبيض والدواجن واللحوم والخضروات.

وأشار، إلى أن هذا السوق هو رقم 21 الذي يتم تدشينه في محافظة الجيزة خلال فترة زمنية قياسية، مع خطة لاستمرار انعقاده أسبوعيًا كل يوم اثنين، والتوسع في إنشاء أسواق مماثلة، مؤكدًا استمرار سوق اليوم الواحد خلال شهر رمضان، إلى جانب عودة أسواق «أهلا رمضان»، بالتنسيق بين وزارة التموين وعدد من الجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن في الأسعار وحماية المواطن المصري من أي ممارسات احتكارية.