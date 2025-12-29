قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026
الحقي خزني.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الإثنين 29 ديسمبر
حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية
الصحة: تقديم 14.1 مليون خدمة طبية في أسيوط خلال 2025
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
برلمان

خارج متناول محدودي الدخل.. الحكومة تواجه أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية؟

وحدات سكنية
وحدات سكنية
أميرة خلف

تشهد أسعار وحدات الإسكان ارتفاعًا غير مسبوق، تجاوز القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين المواطنين وبرامج السكن الاجتماعي، وفرض ضغوطًا متزايدة على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، في ظل مطالب برلمانية عاجلة بتدخل حكومي يعيد التوازن إلى السوق العقاري ويضمن حق المواطن في مسكن ملائم.

النائب محمد عبدلله زين الدين تقدم بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء موجه لوزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني بشأن مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وانقاذ السكن الاجتماعي.


وتساءل " زين" عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة؟ وهل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وما آليات التحقق والرقابة على عملية التخصيص؟.

وطالب عضو البرلمان بضبط سوق الإيجارات من خلال آليات تشريعية وتنظيمية تحقق العدالة والاستقرار وتحقيق شفافية كاملة في إجراءات التخصيص ومنع أي تجاوزات أو وساطة .

واقترح عضو النواب بعض الحلول العاجلة للقضاء علي هذه الأزمة، تمثل أبرزها فيما يلي:


-  التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

-  تشديد الرقابة على السوق العقاري

- شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لخفض التكلفة

- السكن حق دستوري لا يجوز إخضاعه لمنطق العرض والطلب فقط

- نجاح الدولة يُقاس بقدرة المواطن على الحصول على مسكن كريم .

وحدات سكنية بحلول يونيو المقبل


في سياق متصل، أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تسعى لإنهاء تسليم جميع وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بحلول يونيو المقبل، ضمن جهودها المستمرة لتوفير مساكن ميسرة للفئات الأولى بالرعاية والشباب، وضمان تنفيذ المشروعات العمرانية طبقًا للجدول الزمني المحدد.

أسعار وحدات الإسكان متوسطي الدخل السكن الاجتماعي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

