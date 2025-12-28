الشربيني: 737 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي تم الانتهاء منها

عرض الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أبرز المشروعات التي تخص ملف الإسكان الاجتماعي.

وقال الشربيني: “هناك 737 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها بالفعل”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس اللجنة، والذي يشهد مناقشة ملف الإسكان الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة، وفي القلب منه ملف الإسكان الاجتماعي، وذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة فئة الشباب.