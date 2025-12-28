وحدات الإسكان الاجتماعي.. إنهاء تسليم الوحدات بحلول يونيو المقبل

أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تسعى لإنهاء تسليم جميع وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بحلول يونيو المقبل، ضمن جهودها المستمرة لتوفير مساكن ميسرة للفئات الأولى بالرعاية والشباب، وضمان تنفيذ المشروعات العمرانية طبقًا للجدول الزمني المحدد.

يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ.

وجاءت أبرز تصريحات الدكتور شريف الشربيني ، وزير الإسكان، خلال اجتماعه بلجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ كالآتي:

- النمو العمراني العشوائي أدى لخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية.

- إتاحة المشروعات العمرانية لتوفير احتياجات المواطن الأساسية .

- وجود تأخير في استلام وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر.

- تأخير في الإعلان الـ 14 ونستهدف إنهاء جميع التسليمات يونيو المقبل

- إطلاق استراتيجية العمران والبناء الأخضر لتوفير الطاقة .



المصدر: الدكتور شريف الشربيني خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ