الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رسوم ترامب "تحرق" المكرونة الإيطالية.. واشنطن تفرض تعريفة 107% على الواردات

ترامب
ترامب
أ ش أ

 حذّرت تقارير أمريكية من أن أسعار المكرونة الإيطالية قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر المقبلة، بعدما قررت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 107 في المائة على واردات المكرونة من 13 شركة إيطالية كبرى، بدءًا من يناير المقبل.
وقالت الوزارة إن الشركات الإيطالية، ومن بينها علامات تجارية معروفة مثل "باريللا" و"لا موليزانا" و"جاروفالو" و"رومّو"، تقوم ببيع منتجاتها في السوق الأمريكية بأقل من قيمتها الحقيقية، فيما يُعرف تجاريًا باسم "الإغراق"، وهو ما يستدعي – وفق القرار – فرض رسوم إضافية لحماية المنتج المحلي، وفقا لشبكة "إن.بي.سي.نيوز".
ووفق تقديرات الخبراء، فإن هذه الرسوم الجديدة ستضاعف تقريبًا أسعار المكرونة الإيطالية في الأسواق الأمريكية، حيث قد يرتفع سعر العبوة الواحدة من 3.99 إلى ما بين 6.49 و7.99 دولارًا.
وقالت منظمة "كولديرِتّي" الزراعية الإيطالية إن القرار "سيقضي فعليًا على صادرات المكرونة الإيطالية إلى الولايات المتحدة، ويمحو سنوات من النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي"، بينما أعربت الشركات المتضررة عن رفضها للاتهامات الأمريكية، مؤكدة التزامها بالقوانين التجارية الدولية.
وفي نيويورك، أوضح الشيف الإيطالي سلفو لو كاسترو، الذي يدير مطعم "كازاسالفو"، أنه توقف عن شراء المكرونة المستوردة من إيطاليا وبدأ في صنعها يدويًا داخل المطعم لتجنب رفع الأسعار على زبائنه.
وتعد الولايات المتحدة من أكبر أسواق المكرونة الإيطالية في العالم، غير أن الرسوم الجديدة قد تدفع بعض الشركات إلى تقليص صادراتها أو نقل خطوط إنتاجها إلى داخل الأراضي الأمريكية.
ش ص/ م ع ى - ك ف 

أسعار المكرونة علامات تجارية

