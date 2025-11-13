التعليم تكشف تفاصيل برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جهود تعزيز قدرة الأطفال على القراءة بحلول سن العاشرة،موضحاً أن الوزارة استهدفت تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة عبر تدريب المعلمين على أحدث المنهجيات التعليمية.

وعن تفاصيل برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين في القراءة والكتابة ، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

شملت المرحلة الأولى من البرنامج 10 محافظات تضمنت 980 مدرسة بإجمالي مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية

أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في التحصيل والاستيعاب خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025

تم تعميم البرنامج على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر 2025، بإجمالي 246 ألفًا 917 طالبًا وطالبة بنسبة 6.32% من إجمالي المقيدين.

تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري لطلاب الصفوف من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي في 1000 مدرسة بـ 10 محافظات أخرى.

وكانت قد أصدرت مديريات التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية، بشأن التلاميذ الضعاف في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية في العام الدراسي الحالي، والبرنامج العلاجية الخاص بهم.

حيث شددت مديريات التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع الإدارات التعليمية ، على سرعة حصر التلاميذ الضعاف في مواد اللغة العربية و الرياضيات واللغة الإنجليزية ، و تجميعهم في الفترة الأخيرة من اليوم الدراسي بحيث يكون متوسط المجموعة 25 تلميذ وتوزع المجموعات بواقع مجموعة لكل معلم.



و وجهت مديريات التربية والتعليم ، بإعداد جدول خاص بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف ، على ان يتم اختيار المعلمين المتميزين للتدريس في هذا البرنامج العلاجي واحتساب حصص جدول البرنامج العلاجي من النصاب القانوني للمعلم، يتم توزيع الفترات الدراسية بمعدل 10 حصص في الأسبوع كالآتي:

